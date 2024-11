Ces fromages méconnus qui conquièrent le monde : découvrez le surprenant champion de 2024

Un champion inattendu sur la scène mondiale #

En 2024, l’événement a rassemblé 240 experts qui ont scruté les qualités de près de 4786 fromages issus de 47 pays différents.

Contre toute attente, c’est un fromage portugais qui a raflé le titre suprême. Le Queijo de Ovelha Amanteigado, loin des clichés habituels associés aux nations traditionnellement reconnues pour leurs fromages, a su émerveiller le jury par ses caractéristiques uniques.

Le secret de la texture onctueuse #

Produit par la petite entreprise Quinta do Pomar, le Queijo de Ovelha Amanteigado est un fromage à pâte molle au lait de brebis cru. Ce qui le distingue nettement, c’est sa texture crémeuse, presque liquide, qui le rend idéal pour une dégustation à la cuillère.

À lire Les pois chiches en boîte se réinventent : découvrez des recettes hivernales pour égayer votre table

La présure de chardon, utilisée dans le processus de caillage, est essentielle pour obtenir cette consistance particulièrement fondante. Elle contribue également à développer une légère amertume herbacée, créant un équilibre gustatif remarquable qui a charmé le jury international.

Comment déguster ce fromage primé #

L’affinage du Queijo de Ovelha Amanteigado dure entre six semaines et trois mois, période durant laquelle il développe pleinement ses arômes et sa texture unique. Pour en apprécier toutes les subtilités, il est recommandé de le consommer à la cuillère.

Une fois la fine croûte supérieure brisée, le fromage révèle toute sa splendeur. C’est une expérience culinaire qui change des dégustations de fromages plus conventionnelles, offrant une nouvelle perspective sur le potentiel gastronomique du Portugal.

Voici quelques conseils pour savourer au mieux ce fromage exceptionnel :

À lire Découvrez le cocktail Pimm’s chaud : votre nouveau partenaire pour des soirées d’hiver réconfortantes

Servez-le légèrement frais pour renforcer sa texture crémeuse.

Associez-le à un vin blanc légèrement fruité qui complétera son goût sans l’écraser.

Essayez-le en fin de repas, comme dessert fromager, pour une fin de soirée inoubliable.

Le Queijo de Ovelha Amanteigado est plus qu’un fromage; c’est une invitation à explorer les richesses culinaires souvent insoupçonnées du Portugal. Son succès au World Cheese Awards 2024 n’est pas seulement un triomphe pour Quinta do Pomar, mais aussi une reconnaissance bien méritée pour une tradition fromagère portugaise robuste et pleine de surprises. Chaque bouchée de ce fromage est un témoignage du soin et de la passion qui animent les fromagers de cette région. Véritable voyage gastronomique, il est une porte ouverte sur un univers de saveurs à la fois anciennes et renouvelées, prêtes à conquérir le palais des gourmets du monde entier.