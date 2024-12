Découvrez comment réinventer votre menu avec notre délicieuse recette d’effiloché de porc à la clémentine

À la découverte des ingrédients #

Le principal protagoniste est l’échine de porc, une coupe juteuse qui se prête magnifiquement à une cuisson lente. Accompagnez-la de clémentines de Corse pour une touche d’agrume qui fait toute la différence.

En plus des clémentines, intégrez de la sauce barbecue et du ketchup pour concocter une sauce onctueuse. Ces éléments combinés créent une harmonie de saveurs sucrées et légèrement acidulées, idéales pour enrober la viande de porc tendrement effilochée.

La préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à une température modérée de 140°C. Cette étape est cruciale pour réussir la cuisson lente de la viande. Pendant ce temps, occupez-vous des clémentines en prélevant le zeste de quatre fruits et en pressant leur jus. Cette préparation fraîche sera la base de votre sauce.

Mélangez ensuite le zeste et le jus avec la sauce barbecue, le ketchup et un peu d’eau pour diluer. Placez l’échine de porc dans une cocotte en fonte, versez la sauce préparée et ajoutez les quartiers de clémentines. Laissez cuire sous couvercle pendant environ cinq heures, en arrosant régulièrement la viande pour qu’elle reste juteuse et savoureuse.

Les finitions et la présentation #

Après la longue cuisson, il est temps d’effilocher la viande. Utilisez deux fourchettes pour la déchirer délicatement, puis mélangez-la bien avec la sauce pour qu’elle s’imprègne de tous les arômes. Assaisonnez selon votre goût avec du sel et du poivre.

Le service est tout aussi important que la préparation. Servez cet effiloché de porc à la clémentine bien chaud, disposé généreusement dans des pains à burger faits maison pour une expérience culinaire complète. Vos convives seront ravis par la fraîcheur et l’originalité de votre plat.

Nombre de personnes : 8

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 5 heures

Degré de difficulté : Facile

L’effiloché de porc à la clémentine est une recette qui allie simplicité et raffinement. Chaque étape, de la préparation des ingrédients à la cuisson lente, est pensée pour sublimer les saveurs naturelles des aliments. Cette recette s’inscrit parfaitement dans la tendance des plats réconfortants et savoureux, idéale pour un repas en famille ou entre amis. N’attendez plus pour l’essayer et faire de votre table un lieu de découvertes gastronomiques inoubliables.

