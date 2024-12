Découvrez comment transformer votre dîner avec des légumes rôtis et halloumi : une recette délicieuse et simple

Introduction à la magie des légumes rôtis #

C’est exactement ce que promettent les légumes rôtis accompagnés de halloumi, un fromage chypriote unique qui ne fond pas mais grille à la perfection.

Idéal pour un repas sain ou un préparatif de repas pour la semaine, ce plat combine simplicité de préparation et plaisirs gustatifs. Un vrai régal pour ceux qui cherchent à varier les menus du quotidien sans passer des heures en cuisine.

Le choix du fromage : pourquoi le halloumi? #

Le halloumi, avec sa texture élastique et son goût distinctement salé, est la star de ce plat. Contrairement à d’autres fromages, le halloumi grésille dans la poêle ou dans le four sans fondre, ce qui lui permet de conserver une texture intéressante qui absorbe les saveurs des légumes avec lesquels il est cuit.

À lire Les soirées d’hiver se réchauffent : découvrez comment préparer une fondue de reblochon originale dans un potimarron

Si l’accès à ce fromage vous est difficile, la feta peut être une alternative. Cependant, pour une expérience authentique, il vaut la peine de chercher du halloumi. Vous découvrirez pourquoi ce fromage a sa réputation bien méritée dès la première dégustation.

La préparation : une symphonie de saveurs #

La préparation de ce plat est un jeu d’enfant. Commencez par couper les légumes – patates douces, céleri-rave, oignons rouges, et choux de Bruxelles – et le halloumi en morceaux. Ensuite, placez-les dans un grand saladier avec les ingrédients de la marinade : huile d’olive, miel, sauce soja, ail semoule, et paprika fumé.

Après avoir bien mélangé pour que tous les ingrédients soient enrobés, étalez la préparation dans un plat allant au four. La cuisson prend environ 35 minutes, et un petit mélange à mi-parcours garantira que tout rôtit uniformément et absorbe les saveurs de manière optimale.

Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser ce plat réconfortant :

À lire Une recette de tajine de boeuf aux patates douces pour réchauffer votre table et ravir vos convives

550g de patates douces

450g de choux de Bruxelles

1 oignon rouge

400g de céleri-rave

225g de halloumi (ou feta à défaut)

Un peu de sel, beaucoup de poivre

1 càc d’ail semoule

Un beau filet de miel

2 càs d’huile d’olive

1 càs de tamari ou sauce soja allégée en sel

Du paprika fumé

Après cuisson, un petit bouquet de persil ciselé et 30g de noix hachées

Quand tout est prêt, sortez le plat du four, ajoutez un peu de persil frais et des noix concassées pour une touche croquante. Ce plat peut se conserver jusqu’à trois jours au réfrigérateur et se marie à merveille avec du quinoa ou du riz. Chaque repas devient un moment spécial grâce à cette recette savoureuse et colorée.