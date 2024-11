Découvrez le prodigieux Queijo de Ovelha Amanteigado : le fromage portugais qui surprend le monde entier!

Un fromage portugais couronné meilleur du monde #

En 2024, un jury composé de 240 experts a évalué près de 4786 fromages issus de 47 pays différents. Les critères d’évaluation englobent l’aspect visuel, la texture, l’odeur et la saveur de chaque fromage.

Contre toute attente, c’est un fromage du Portugal, le Queijo de Ovelha Amanteigado, qui a décroché le titre prestigieux de meilleur fromage du monde. Cette révélation a surpris nombre de gourmets, habitués à voir des fromages suisses, français ou italiens remporter la palme.

Les secrets du queijo de ovelha amanteigado #

Produit par la petite entreprise Quinta do Pomar, le Queijo de Ovelha Amanteigado se distingue par sa texture crémeuse et coulante. Ce fromage à pâte molle est fabriqué à partir de lait de brebis cru et se caractérise par une méthode de caillage unique utilisant de la présure de chardon.

À lire Découvrez comment réinventer votre petit-déjeuner : gruau d’avoine aux pommes caramélisées et beurre de cacahuètes

Patrick McGuigan, membre du jury des World Cheese Awards, explique que la présure de chardon confère au fromage des propriétés exceptionnelles : une consistance gluante et beurrée, tout en offrant une légère amertume herbacée. Ce fromage représente un équilibre parfait entre onctuosité et fraîcheur.

Comment déguster ce champion du fromage ? #

Le Queijo de Ovelha Amanteigado est affiné entre six semaines et trois mois. Pour en apprécier pleinement les saveurs, il est recommandé de le consommer à la cuillère après avoir brisé sa fine croûte supérieure. Ce mode de dégustation permet de savourer toute la richesse et la complexité de sa texture et de son goût.

Ce fromage se marie parfaitement avec un bon vin portugais ou un pain artisanal croustillant. Une expérience culinaire enrichissante pour les amateurs de fromages qui recherchent des sensations nouvelles et authentiques.

En résumé, le Queijo de Ovelha Amanteigado offre une incursion délectable dans le patrimoine gastronomique portugais, prouvant que ce pays a bien sa place parmi les grands producteurs de fromage de qualité mondiale. Voici quelques conseils pour intégrer ce champion des fromages à votre table :

À lire Inspirez-vous et transformez votre prochain cheesecake en chef-d’œuvre culinaire en choisissant le fromage idéal

Dégustez-le en apéritif, accompagné d’un vin blanc légèrement fruité.

Intégrez-le dans vos plats chauds pour ajouter une touche de crémeux unique.

Servez-le en fin de repas, pour un moment de pure gourmandise.

Laissez-vous tenter par ce joyau de la gastronomie portugaise et découvrez pourquoi le Queijo de Ovelha Amanteigado a été élu le meilleur fromage du monde en 2024. Une aventure gustative qui promet d’être inoubliable!