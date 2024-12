Découvrez les secrets du far breton, une recette traditionnelle qui réchauffe les coeurs

Le far breton est plus qu'un simple dessert, c'est une véritable invitation à découvrir une région riche en traditions culinaires.

Introduction au far breton #

Originaire de Bretagne, ce gâteau dense et savoureux fait le bonheur des petits et des grands, surtout lorsqu’il est préparé selon la recette traditionnelle.

Ce plat, souvent comparé à un clafoutis aux pruneaux, séduit par sa texture moelleuse et son goût unique, où se mêlent la douceur des pruneaux et la richesse du beurre demi-sel. Un voyage gustatif en Bretagne à chaque bouchée!

Les ingrédients clés du succès #

Pour réaliser un far breton authentique, quelques ingrédients sont essentiels : 200g de pruneaux dénoyautés, 5 œufs, 130g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 220g de farine, 50 cl de lait entier, et un peu de beurre demi-sel. La qualité de ces produits influence directement le goût et la texture du gâteau.

À lire Découvrez pourquoi la noix de macadamia, surnommée la reine des noix, est votre alliée contre le cholestérol

Le choix des pruneaux est particulièrement crucial. Ils doivent être moelleux et juteux pour infuser le gâteau de leur saveur inimitable tout en restant entiers à la cuisson. Le beurre demi-sel, quant à lui, apporte une note subtile qui équilibre parfaitement la douceur du dessert.

Préparer et cuire votre far breton #

La préparation de ce gâteau est un moment de plaisir. Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Battez les œufs avec les sucres jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez ensuite progressivement la farine, puis le lait, pour obtenir une pâte lisse et homogène.

Faites fondre un peu de beurre et intégrez-le à la préparation. Beurrez ensuite un moule à manqué, disposez les pruneaux au fond, et versez la pâte par-dessus. La cuisson dure environ 45 minutes. Quelques minutes avant la fin, ajoutez des copeaux de beurre sur le dessus pour un fini parfaitement doré.

Voici quelques conseils pour servir votre far breton :

À lire Découvrez le secret du pâté lorrain de Cyril Lignac pour des fêtes mémorables

Servez tiède pour plus de douceur et de moelleux.

Accompagnez d’une boule de glace vanille ou d’une crème anglaise pour les gourmands.

Un verre de cidre breton ou un café noir peut également compléter cette expérience culinaire.

Le far breton est un dessert qui se partage, idéal pour les fins de repas conviviales ou les goûters chaleureux. Chaque bouchée vous transporte dans les traditions bretonnes, où la simplicité des ingrédients se transforme en un festin pour les sens. Préparez-le chez vous et laissez-vous emporter par son charme rustique et délicieux!