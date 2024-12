Découvrez L’Ogenblik, le restaurant bruxellois préféré de Gérard Jugnot où la gastronomie rencontre l’histoire

Un bijou culinaire au cœur de Bruxelles #

Ce restaurant, reconnu pour son ambiance chaleureuse et son cadre historique, propose une expérience gastronomique unique qui marie avec élégance les saveurs belges et françaises.

Le choix de Gérard Jugnot, célèbre acteur français, ne surprend pas ceux qui connaissent bien ce lieu. Il décrit L’Ogenblik comme un « petit resto qui n’a pas l’air comme ça, mais on y mange très bien », soulignant la qualité des plats et l’expertise du chef.

Une carte qui fait voyager les palais #

L’Ogenblik se distingue par une carte variée qui saura satisfaire les amateurs de bonne chair. Parmi les incontournables, le foie gras maison et les croquettes aux crevettes éveillent les papilles, tandis que les plats de viandes et de poissons promettent des découvertes savoureuses.

Les prix, variant entre 28 et 40 euros, offrent un excellent rapport qualité-prix, permettant à tous de savourer des mets raffinés sans se ruiner. La sélection de desserts, gourmande et inventive, clôturera votre repas sur une note douce et mémorable.

Une atmosphère où l’histoire rencontre la modernité #

Ouvert depuis plus d’un demi-siècle, L’Ogenblik n’est pas seulement un restaurant : c’est un témoin privilégié de l’histoire bruxelloise. Son emplacement dans une galerie datant du XIXe siècle ajoute à son charme unique, faisant de chaque repas un moment d’exception.

La décoration, qui allie tradition et modernité, crée une ambiance à la fois intime et accueillante, idéale pour des dîners romantiques, des repas d’affaires ou des retrouvailles familiales.

Foie gras fait maison

Croquettes aux crevettes

Plats de viandes savoureuses

Assortiment de poissons

Desserts variés et originaux

En visitant L’Ogenblik, vous pourriez même avoir la chance de croiser Gérard Jugnot, fidèle à ce lieu lors de ses passages en Belgique. Que ce soit pour la qualité de sa cuisine ou pour son ambiance pleine de caractère, L’Ogenblik reste une adresse incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie à Bruxelles.

En résumé, L’Ogenblik n’offre pas seulement un repas, mais une véritable expérience culinaire enrichie par un cadre historique et une ambiance accueillante. Un lieu où chaque visite promet de nouvelles découvertes gustatives et des moments de plaisir partagés. Ne manquez pas de réserver votre table pour découvrir pourquoi ce restaurant est le favori de tant de célébrités.