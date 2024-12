Les secrets du domaine W : quand un vignoble belge révolutionne l’offre entreprise avec des bulles de prestige

Tout commence par un conte de fées moderne dans une ferme brabançonne, où Dimitri et Sophie, fraîchement mariés, envisagent un avenir où la tradition rencontre l'innovation.

Une histoire de passion et de patrimoine #

Après un séjour en Autriche enrichissant leur savoir en viticulture, le couple décide de transformer la ferme héritée en un domaine viticole d’exception, le Domaine W.

Leur vision ? Créer un vignoble biodynamique loin des pratiques conventionnelles. Avec seulement 600 pieds de vigne initiaux, ils posent les premières pierres d’un projet qui deviendra bien plus qu’une simple production de vin.

Le Brut de Brabant : un succès écologique #

En 2015, le Brut de Brabant naît, fruit d’une ambition écologique et d’une méthode champenoise rigoureuse. Le Domaine W ne se contente pas de cultiver du raisin ; il intègre des arbres, des arbustes, des ruches et du bétail, créant un écosystème complet et résilient sur huit des quarante hectares disponibles.

Ce paysage diversifié permet au domaine de se distinguer en Belgique, un pays ne possédant pas les contraintes réglementaires strictes des grands pays viticoles. Cette liberté se reflète dans la qualité et l’originalité de leurs cuvées, faisant du Domaine W une référence en matière de vin biodynamique.

Un club de vin influent et une offre innovante pour les entreprises #

Le Wine Club W, lancé suite à une campagne de crowdfunding réussie qui a rassemblé plus de deux millions d’euros, est rapidement devenu le premier club de vin de Belgique avec 1.600 membres actifs. La gestion du domaine, qui combine participation communautaire et retour sur investissement, marque un nouveau chapitre dans l’histoire viticole du pays.

Récemment, le domaine a élargi son horizon en introduisant une offre spéciale pour les entreprises. Cette initiative permet aux sociétés de bénéficier d’espaces exclusifs pour accueillir des clients, de créer des cuvées personnalisées et d’intégrer des activités de team building uniques comme la participation aux vendanges.

En voici quelques avantages clés :

Accès à une cave privée pour des événements d’entreprise exclusifs.

Possibilité de créer des cuvées personnalisées pour renforcer l’image de marque.

Participation à des événements de networking au sein d’un cadre prestigieux.

Le domaine ne prévoit pas d’augmenter sa production au-delà des 50.000 bouteilles annuelles, préservant ainsi son caractère exclusif et haut de gamme, malgré une demande croissante. Dimitri Vander Heyden, le fondateur, insiste sur le fait que la qualité ne doit jamais être compromise par la quantité.

Avec un modèle d’affaires aussi innovant et une production limitée, le Domaine W est non seulement un joyau de la viticulture belge mais aussi un pionnier dans l’offre de services viticoles aux entreprises. Une histoire fascinante de passion, d’innovation et de succès, qui continue de s’écrire dans les vignes du Brabant.