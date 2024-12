Les secrets du far breton : découvrez comment réussir ce dessert traditionnel breton à tous les coups

Le far breton, un classique de la gastronomie bretonne, tire ses origines d'une recette simple et économique, destinée à nourrir les familles nombreuses.

Histoire et tradition du far breton #

Autrefois considéré comme un mets humble, il est aujourd’hui célébré dans toute la région et au-delà pour sa texture unique et ses saveurs réconfortantes.

Ce dessert se caractérise par sa pâte flan-like enrichie de pruneaux ou parfois de raisins. L’ajout de fruits séchés offre une texture moelleuse et un goût sucré qui contraste agréablement avec la douceur de la pâte.

Ingrédients nécessaires #

Pour réaliser un far breton authentique, vous aurez besoin de 200g de pruneaux dénoyautés, 5 œufs, 130g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 220g de farine, et 50 cl de lait entier. Il ne faut pas oublier le beurre demi-sel, environ 20g, plus un peu pour le moule.

Ces ingrédients, bien que simples, sont cruciaux pour obtenir le goût et la texture qui font la renommée de ce dessert. Les pruneaux, en particulier, sont un ajout traditionnel qui enrichit la saveur globale du plat.

étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Battez les œufs avec le sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Intégrez ensuite progressivement la farine pour éviter les grumeaux. Ajoutez le lait petit à petit, tout en continuant de fouetter pour obtenir une pâte lisse et homogène.

Faites fondre le beurre et incorporez-le à la préparation. Beurrez un moule à manqué, disposez les pruneaux au fond et versez la pâte. Laissez cuire au four pendant environ 45 minutes. Quelques minutes avant la fin, ajoutez quelques copeaux de beurre sur le dessus pour un fini légèrement croustillant.

Préchauffer le four à 180 °C.

Fouetter les œufs avec les sucres jusqu’à blanchissement.

Ajouter progressivement la farine et le lait, puis le beurre fondu.

Disposer les pruneaux dans un moule beurré, verser la pâte et cuire.

Ajouter des copeaux de beurre en fin de cuisson.

Le far breton est un dessert qui se déguste idéalement tiède ou à température ambiante, souvent accompagné d’une bolée de cidre brut pour rester dans la tradition bretonne. Sa préparation, bien que simple, demande une attention particulière à la qualité des ingrédients et au respect des temps de cuisson pour révéler toute la richesse de ses saveurs.

En suivant ces étapes, vous êtes sûr de pouvoir réaliser un far breton qui ravira vos convives. Ce dessert n’est pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi une belle manière de plonger dans la culture bretonne, riche et généreuse. Bonne dégustation !