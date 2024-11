Retraités, découvrez les aides financières qui pourraient transformer votre quotidien

Le programme "Sortir plus" est une initiative de l'Agirc-Arrco qui vise à soutenir les retraités du secteur privé ayant des difficultés de mobilité.

Une aide précieuse pour les déplacements des seniors #

Ce service entièrement gratuit remplace les anciens systèmes payants et offre un accompagnement personnalisé pour les déplacements essentiels.

Cette aide permet aux seniors de maintenir une vie sociale active sans se soucier des coûts associés, supprimant ainsi de nombreuses barrières financières et administratives qui peuvent les isoler davantage.

Comment vérifier votre éligibilité et vous inscrire? #

Pour bénéficier de « Sortir plus », les retraités doivent être âgés de 70 ans ou plus et éprouver des difficultés à se déplacer seuls. Une évaluation initiale de la situation individuelle est réalisée pour confirmer l’éligibilité à ce programme.

Les inscriptions se font par téléphone ou via un site dédié où les retraités peuvent facilement soumettre leur demande. Il est important de prévoir les sorties au moins 48 heures à l’avance pour une organisation optimale.

Types de sorties et modalités d’utilisation du programme #

Le « Sortir plus » offre une enveloppe annuelle qui peut être utilisée pour divers types de sorties, qu’il s’agisse de rendez-vous médicaux, de rencontres familiales, ou même de simples balades dans des espaces verts.

Chaque bénéficiaire reçoit l’assistance d’un accompagnateur qualifié qui l’aide dans ses déplacements, assurant ainsi sécurité et confort. Ce support est crucial pour briser l’isolement et favoriser une meilleure qualité de vie chez les seniors.

Voici quelques exemples de sorties que le programme permet:

Visites chez le médecin ou le coiffeur

Achats de première nécessité

Promenades dans un parc ou participation à des activités sociales

En offrant ces services, l’Agirc-Arrco contribue à renforcer le lien social des retraités et à améliorer leur autonomie au quotidien. La mise en place de « Sortir plus » est un bel exemple de la manière dont les institutions peuvent agir concrètement pour le bien-être des seniors.