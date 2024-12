Seniors, découvrez les supermarchés qui révolutionnent vos courses avec des services exclusifs

Des services sur-mesure pour simplifier la vie des seniors #

Des livraisons à domicile sans minimum d’achat aux réductions spéciales, l’objectif est clair : simplifier les courses au quotidien.

Carrefour, par exemple, offre la livraison gratuite aux personnes de 65 ans et plus pour les achats de plus de 60 euros. Cette initiative permet aux seniors de recevoir leurs nécessités sans avoir à se déplacer, une aubaine pour ceux qui souhaitent rester confortablement chez eux.

Une attention particulière portée au confort et à l’accessibilité #

Les enseignes ne se contentent pas de faciliter l’accès aux produits par la livraison. Auchan et Casino, par exemple, ont mis en place des caisses prioritaires et des créneaux horaires réservés, réduisant ainsi le temps d’attente pour les seniors. L’accessibilité est également améliorée dans les magasins avec des allées plus larges et des paniers moins lourds.

À lire Découvrez les cinq supermarchés qui transforment le shopping en plaisir pour les seniors : services sur mesure et avantages exclusifs

Chez Casino, l’accompagnement est personnalisé : un employé peut assister le client tout au long de ses courses, depuis le choix des produits jusqu’au passage en caisse. Cela représente une aide précieuse pour ceux qui ont besoin d’un soutien supplémentaire lors de leurs achats.

Livraisons rapides et services réactifs, un plus pour l’autonomie #

Franprix se distingue par son service de livraison express qui promet de délivrer les courses en moins d’une heure dans certaines grandes villes. Cette rapidité est idéale pour les seniors qui ont des besoins urgents ou qui ne souhaitent pas attendre. Les créneaux horaires réservés aux personnes âgées sont également un point fort, permettant de faire ses achats en toute tranquillité.

Monoprix, de son côté, excelle avec un service client réputé pour sa réactivité et sa courtoisie, garantissant ainsi une expérience agréable et sans stress pour les seniors. La livraison gratuite sans montant minimum est également un atout considérable pour ceux qui font des achats plus modestes ou plus fréquents.

Voici un récapitulatif des services proposés par chaque enseigne pour faciliter la vie des seniors :

À lire Quand la cuisine des lois touche à votre porte-monnaie : les débats brûlants du Sénat sur les retraites et les charges

Carrefour : livraison gratuite dès 60 euros d’achat pour les plus de 65 ans.

Monoprix : aucune contrainte de montant pour la livraison gratuite.

Franprix : livraison express en moins d’une heure.

Intermarché et E.Leclerc : promotions régulières et journées dédiées aux seniors.

Auchan et Casino : caisses prioritaires et accompagnement personnalisé en magasin.

Chaque service est pensé pour apporter plus de confort, de sécurité et d’économie de temps pour les seniors, leur permettant ainsi de maintenir une certaine autonomie et de profiter d’une qualité de vie améliorée. Ces supermarchés montrent qu’ils comprennent et répondent activement aux besoins spécifiques des personnes âgées, faisant de leurs courses une expérience à la fois agréable et pratique.