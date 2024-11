Vous aimez les saveurs audacieuses? découvrez comment le restaurant Old Boy réinvente la cuisine épicée près de Flagey

Une fusion culinaire audacieuse #

Ce célèbre établissement, autrefois niché près du Châtelain, s’invite au bistro Chez Marie pour une expérience gastronomique unique. Le cadre traditionnel du bistro, avec son ambiance boisée et ses lumières douces, se métamorphose pour accueillir une fusion de brasserie et de cuisine asiatique.

Cette alliance inattendue entre la bistronomie classique et les épices asiatiques crée un choc des cultures palpitant. Imaginez un toast brioché aux champignons, rehaussé d’un chili piquant et d’un œuf confit, ou encore un waterzooi transformé par des touches de coriandre et de noix de coco. Chaque plat propose une aventure gustative où les épices jouent un rôle principal.

Des plats signature revisités #

Le menu d’Old Boy est un hommage vibrant aux classiques, mais avec une torsion épicée qui surprend agréablement. Leur entrecôte grillée, un plat signature, est maintenant servie avec un beurre au piment et au tamarin, remplaçant le traditionnel beurre à l’ail. Même le dessert n’échappe pas à cette révolution : la mousse au chocolat se voit agrémentée de poivre, promettant une fin de repas exaltante.

Les amateurs de cuisine pimentée seront ravis, tandis que ceux moins enclins aux saveurs ardentes pourraient préférer observer de loin. Toutefois, l’invitation à goûter ces créations uniques pourrait bien convaincre les plus réticents de franchir le pas et de découvrir de nouvelles sensations gustatives.

Une expérience temporaire à ne pas manquer #

Le concept de pop-up d’Old Boy est prévu pour durer jusqu’au mois de mars, offrant ainsi une fenêtre temporaire pour ceux désireux d’explorer cette fusion culinaire. Le restaurant opère avec un menu fixe, qui évolue régulièrement, pour un prix de 55 euros pour cinq services. Une sélection de vins, bien que limitée, accompagne parfaitement les plats avec des choix judicieux et des cépages remarquables, y compris des vins orange.

Les réservations sont indispensables pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience éphémère. Le restaurant accueille les convives du mardi au samedi, avec des services à la carte disponibles le midi. C’est une occasion unique de vivre une aventure gastronomique où tradition et innovation se rencontrent dans une danse épicée.

Toast brioché aux champignons avec chili à l’ail

Waterzooi revisité avec coriandre et noix de coco

Entrecôte grillée au beurre de piment et tamarin

Mousse au chocolat au poivre

Préparez-vous à être surpris et délecté par chaque plat, où les saveurs familières sont transformées en nouvelles découvertes. Old Boy promet non seulement de nourrir le corps mais aussi d’enchanter l’esprit avec ses interprétations audacieuses et ses combinaisons inattendues. Une visite chez ce pop-up est un voyage culinaire à ne pas manquer.

