Découvrez les calendriers de l’Avent les plus originaux pour un décompte gourmand jusqu’à Noël

Une touche d’originalité pour patienter jusqu’à Noël #

Cette année, les créateurs de chocolats et gourmandises ont redoublé d’ingéniosité pour rendre cette attente encore plus savoureuse et surprenante.

Prenez, par exemple, la maison Chapon qui a conçu un calendrier sans numéro. Chaque jour, une énigme à résoudre grâce à un livret d’indices vous guide vers la case du jour, révélant un chocolat d’exception. Une manière ludique et délicieuse de patienter jusqu’au 25 décembre.

Des chocolats fins et des saveurs exquises #

Chaque fenêtre d’un calendrier de l’Avent cache une promesse de plaisir. Läderach, le célèbre chocolatier suisse, propose une gamme variée de chocolats, des noisettes caramélisées du Piémont aux amandes grillées de Californie, assurant ainsi une expérience riche et variée.

D’autre part, la chocolaterie Cluziel invite à une véritable odyssée des sens avec des ganaches au cacao 99%, des pralinés raffinés et des marmelades fruitées, offrant un avant-goût luxueux des festivités de fin d’année.

Des concepts novateurs et inclusifs #

Le domaine du goût propose un calendrier de l’Avent en braille, associant plaisir gustatif et sensibilisation. Chaque chocolat artisanal est accompagné d’une indication en braille, permettant aux personnes déficientes visuelles de participer pleinement à la magie de Noël.

Quant au Secours populaire de Gironde, leur calendrier solidaire soutient des actions de bienfaisance. Chaque achat contribue à financer les initiatives des Pères Noël verts, rendant ainsi votre attente vers Noël non seulement agréable mais aussi altruiste.

Dans cette liste variée, chaque calendrier de l’Avent est conçu pour offrir une expérience unique et mémorable :

Énigmes quotidiennes et chocolats fins avec Chapon.

Assortiment sélectionné de Läderach pour une découverte quotidienne.

Calendrier en braille du domaine du goût pour une inclusivité innovante.

Engagement solidaire avec le calendrier du Secours populaire.

Cette année, les calendriers de l’Avent ne sont pas seulement des compteurs jusqu’à Noël, mais de véritables aventures gastronomiques et humanitaires. Choisir son calendrier devient ainsi une partie intégrante de la célébration, promettant joie et surprises au quotidien. En ouvrant chaque fenêtre, on redécouvre les plaisirs du chocolat et on participe à des causes louables. Une manière de patienter jusqu’à Noël qui est à la fois gourmande, ludique et généreuse.