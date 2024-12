Alerte santé : votre pizza préférée chez Aldi pourrait être dangereuse, découvrez pourquoi et comment réagir

Un rappel de produit chez Aldi soulève des inquiétudes #

La Listeria, une bactérie potentiellement mortelle, peut causer des symptômes sévères, particulièrement chez les personnes âgées, les femmes enceintes, et les individus immunodéprimés.

Le produit concerné est une pizza au chorizo de la marque D’ANTELLI®, portant le code barre 26026077 et le lot 309. Si vous possédez ce produit dont la date limite de consommation est fixée au 29 novembre 2024, il est crucial de ne pas le consommer.

Comment identifier et réagir en cas de symptômes? #

Les symptômes d’une infection à la Listeria incluent la fièvre, des maux de tête, des courbatures, et peuvent s’aggraver jusqu’à causer des complications neurologiques graves. Si vous avez consommé cette pizza et ressentez ces symptômes, il est impératif de consulter immédiatement un médecin.

À lire Votre santé est-elle en jeu ? Alertes de contamination à la listeria pour des pizzas vendues chez Aldi

La vigilance est de mise, et il est conseillé de surveiller l’apparition de tout symptôme durant les semaines suivant la consommation du produit potentiellement contaminé. La réaction rapide peut être essentielle pour prévenir des complications sérieuses.

Que faire si vous avez acheté cette pizza? #

Si vous avez acheté cette pizza au chorizo de la marque D’ANTELLI®, il est recommandé de ne pas la consommer et de la retourner immédiatement au point de vente. Aldi propose un remboursement complet du produit. Pour toute question, un service client est disponible au numéro 0977404044.

En retour, vous aideriez non seulement à protéger votre santé, mais également celle de votre entourage en évitant la propagation de la bactérie. Aldi a mis en place des mesures pour faciliter le processus de retour et s’assure que les produits contaminés soient retirés de la circulation efficacement.

Vérifiez la marque du produit : D’ANTELLI®

Regardez le lot : 309

Confirmez le code barre : 26026077

Notez la date limite de consommation : 29/11/24

L’importance de la réactivité face aux rappels de produits est cruciale pour la sécurité sanitaire. En suivant les instructions et en restant informé grâce aux alertes de rappel, vous contribuez à la prévention de risques sanitaires majeurs. Restez vigilant et prenez soin de votre santé et celle de vos proches.

À lire Alerte sanitaire sur un fromage d’hiver chez LIDL : ce que vous devez savoir pour protéger votre santé