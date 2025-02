Attention à ne pas vous tromper : différencier le camembert de Normandie de celui simplement fabriqué en Normandie

Quand le camembert devient sujet de controverse #

Vous tombez sur deux produits : l’un est étiqueté « Camembert de Normandie » et l’autre « Camembert fabriqué en Normandie ». Semblables en apparence, ces fromages cachent pourtant des réalités bien différentes.

Depuis 2020, une intense bataille juridique oppose les producteurs de camembert traditionnel, l’État et certains industriels, autour de ces appellations. Le cœur du problème ? L’utilisation du nom « Normandie », région réputée pour son camembert, qui bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP).

Comprendre l’AOP : plus qu’un label, un gage de qualité #

L’AOP « Camembert de Normandie » est un label qui garantit que le fromage est produit selon des méthodes traditionnelles et dans une zone géographique précise. Les critères stricts incluent l’utilisation de lait cru et non pasteurisé, provenant de vaches normandes spécifiques, ce qui confère au camembert son goût unique.

En revanche, les camemberts simplement « fabriqués en Normandie » peuvent être produits avec du lait pasteurisé, souvent moins coûteux et plus facile à conserver. Ce fromage ne répond pas aux exigences de l’AOP mais peut néanmoins porter des éléments visuels évoquant la Normandie, ce qui peut induire en erreur les consommateurs moins avertis.

Les pratiques trompeuses sur les étiquettes #

Les producteurs non-AOP exploitent souvent l’image idyllique de la Normandie pour vendre leurs produits. Les emballages peuvent arborer des vaches normandes ou des symboles régionaux, créant une confusion chez le consommateur qui peut croire acheter un fromage AOP alors qu’il n’en est rien.

Cette situation est d’autant plus problématique que la réglementation européenne protège les appellations contrôlées pour éviter justement ces confusions. Selon Carole Ly, directrice de l’INAO, cette protection vise à préserver l’authenticité des produits et l’intégrité des appellations face aux imitations.

Voici quelques conseils pour ne pas vous tromper lors de votre prochain achat :

Vérifiez toujours le label AOP sur l’emballage pour garantir l’authenticité du camembert.

Informez-vous sur les spécificités du camembert de Normandie, notamment le fait qu’il soit fait à partir de lait cru.

Méfiez-vous des produits qui utilisent des images de la Normandie sans mentionner clairement l’AOP.

En conclusion, la distinction entre ces deux types de camembert n’est pas seulement une question de nom, mais aussi de respect des traditions et de qualité. En tant que consommateurs, il est crucial de savoir lire les étiquettes et de comprendre ce que ces appellations signifient réellement, pour faire des choix éclairés qui respectent à la fois notre palais et les producteurs authentiques.