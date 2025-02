Comment Cyril Lignac transforme la tartiflette en un plat léger sans compromettre son irrésistible gourmandise

Un classique revisité par Cyril Lignac #

Pour ceux qui aiment les saveurs de la montagne sans les calories qui vont souvent de pair, Cyril propose une version allégée mais toujours aussi délectable.

En utilisant des feuilles de brick au lieu d’une pâte lourde, cette version croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur apporte une texture agréable et légère. L’ajout de cornichons après cuisson offre une fraîcheur surprenante qui équilibre le plat.

Les ingrédients clés pour une tartiflette légère #

Le secret d’une bonne tartiflette réside dans la qualité de ses ingrédients. Cyril Lignac choisit avec soin chaque composant pour garantir un résultat à la fois gourmand et plus sain. Le reblochon, fromage essentiel au plat, est utilisé avec parcimonie pour conserver son caractère indispensable tout en réduisant les matières grasses.

À lire Redécouvrez la pela : le secret gourmand de la Savoie qui précède la tartiflette

Les pommes de terre, cuites à la perfection, s’associent aux lardons faiblement gras pour former la base du plat. Cyril suggère de cuire les lardons à part et d’éliminer l’excès de gras, assurant ainsi une version moins calorique de ce mets montagnard.

La préparation pas à pas #

La préparation de cette tartiflette revisitée commence par le badigeonnage des feuilles de brick avec du beurre fondu, superposées ensuite dans un moule à tarte. Cette base croustillante est essentielle pour la texture finale du plat.

Les oignons et lardons sont revenus ensemble avant d’être mélangés aux pommes de terre rondelles. Le tout est disposé sur la base de brick, couronné de tranches de reblochon, et enfourné jusqu’à obtenir une couleur dorée et un fromage parfaitement fondu.

100 g de beurre fondu

5 à 6 feuilles de brick

1 oignon, émincé

200 g de lardons faiblement gras

4 à 6 pommes de terre, selon la taille

1 reblochon, tranché

En suivant cette recette allégée de tartiflette, vous pouvez savourer un plat traditionnel avec une touche de modernité et de légèreté. Une manière gourmande de respecter ses envies et sa santé. Cyril Lignac prouve une fois de plus que cuisine rime avec plaisir, même dans sa version la plus saine.

À lire Découvrez le secret de Cyril Lignac pour une soupe automnale feuilletée qui réchauffe et surprend

Essayez cette recette chez vous et découvrez comment un plat traditionnel peut être transformé en une version nouvelle et excitante, sans jamais perdre l’essence de ce qui le rend spécial.