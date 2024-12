Comprendre la baisse de demandes du RSA : entre défis administratifs et fractures sociales, que se passe-t-il vraiment ?

Une pauvreté croissante face à un accès complexe #

Plus d’un million de personnes ont demandé de l’aide, révélant une détérioration des conditions de vie et une solidarité nationale qui s’effrite.

La complexité administrative et les critères d’éligibilité de plus en plus stricts, couplés à la fracture numérique, découragent de nombreux foyers en situation de précarité. Cette barrière administrative aggrave leur situation déjà fragile, les poussant parfois à renoncer à solliciter des aides essentielles.

Réformes et non-recours : une équation préoccupante #

Le taux de non-recours au RSA a augmenté de manière préoccupante, passant de 26 % en 2010 à 36 % en 2023. Les réformes imposant des conditions d’activité dans certains départements ont particulièrement affecté les hommes seuls, les pères isolés et les jeunes de moins de 40 ans, exacerbant les difficultés d’accès à cette aide vitale.

La digitalisation des démarches, loin de faciliter l’accès aux droits, a en réalité érigé des barrières supplémentaires pour les personnes les moins à l’aise avec les outils numériques. Cette situation souligne un manque criant de soutien et d’accompagnement adapté pour les populations les plus vulnérables.

Vers une nécessaire simplification administrative #

La complexité administrative et la dématérialisation des procédures représentent un obstacle majeur pour de nombreux Français en situation de précarité. En effet, 13 % des foyers aidés par le Secours catholique ont exprimé un besoin accru d’assistance pour naviguer dans ce labyrinthe administratif.

Il est impératif de renforcer l’accompagnement humain et de développer des points d’accueil physiques où des conseillers dédiés pourraient aider ces personnes à surmonter les défis administratifs. Une refonte du système pour simplifier et rendre les démarches plus accessibles est cruciale pour garantir une solidarité effective.

Liste des actions urgentes pour améliorer l’accès au RSA :

