Découvrez comment booster votre énergie avec cette recette de granola hyperprotéiné au millet

Une introduction savoureuse #

Idéale pour les sportifs ou simplement pour un petit-déjeuner tonifiant, cette recette combine des ingrédients sains dans un mélange croustillant et délicieux.

Facile et rapide à préparer, elle promet de dynamiser vos matins ou vos pauses gourmandes avec une touche de douceur naturelle et une belle énergie.

Les ingrédients clés #

Le cœur de cette recette réside dans la sélection d’ingrédients riches en protéines et en nutriments. Le millet soufflé forme la base croustillante, enrichie par un assortiment de graines et de noix. Les graines de courge et de tournesol, ainsi que les noisettes concassées et les noix de cajou, apportent des textures variées et des nutriments essentiels.

Le mélange est adouci par l’ajout de sirop d’érable ou de miel, tandis que l’huile de coco et un soupçon de vanille complètent parfaitement le profil de saveur. Pour une touche fruitée, des cranberries ou raisins secs sont dispersés après la cuisson, ajoutant ainsi une note sucrée équilibrée.

Préparation et conseils #

La préparation de ce granola ne prend que quelques minutes. Commencez par préchauffer votre four et mélangez tous les ingrédients secs dans un grand bol. Faites fondre l’huile de coco avec le miel ou le sirop d’érable, ajoutez la vanille et le sel, puis versez sur le mélange sec pour bien enrober chaque élément.

Étalez le tout sur une plaque de cuisson et laissez dorer au four, en remuant à mi-cuisson pour assurer une dorure uniforme. Une fois refroidi, ajoutez les fruits secs. Pour une touche protéinée supplémentaire, saupoudrez de graines de chanvre ou de chia une fois la cuisson terminée.

Nombre de personnes: 6

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Coût: Bon marché

En intégrant ce granola hyperprotéiné à votre régime, vous bénéficierez non seulement d’un repas délicieux mais aussi d’un véritable coup de pouce nutritionnel. Que ce soit pour démarrer la journée avec énergie ou pour s’octroyer un snack revigorant, cette recette se révèle être un allié précieux pour votre bien-être.

