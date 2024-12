Découvrez comment booster votre énergie avec cette recette de granola hyperprotéiné au millet

Introduction à votre nouveau petit-déjeuner favori #

Idéal pour les sportifs ou simplement pour un petit-déjeuner nourrissant, ce granola maison est à la fois croustillant et gourmand.

Cette recette facile et rapide à préparer vous permettra de créer un granola personnalisé selon vos préférences, tout en contrôlant parfaitement les ingrédients utilisés.

Les ingrédients clés pour un granola réussi #

Pour réaliser ce granola, vous aurez besoin de millet soufflé, un choix intéressant pour sa richesse en protéines et en fibres. Ajoutez à cela un mélange de graines de courge et de tournesol, ainsi que des noisettes et des noix de cajou concassées pour un apport en bons gras et en énergie durable.

Le liant de notre granola est un mélange d’huile de coco, de sirop d’érable (ou miel) pour la douceur, et une touche de vanille pour la richesse des arômes. Une pincée de sel vient équilibrer les saveurs, et des cranberries ou raisins secs offrent une note sucrée et fruitée.

Préparation et conseils de cuisson #

Commencez par préchauffer votre four à 160°C et préparer une plaque avec du papier sulfurisé. Dans un grand bol, mélangez les ingrédients secs. Chauffez légèrement l’huile de coco et mélangez-la avec le sirop d’érable et la vanille, puis versez sur les ingrédients secs pour bien enrober le tout.

Étalez le mélange de manière uniforme sur la plaque et enfournez. La clé d’un granola parfaitement croustillant est de remuer la préparation à mi-cuisson. Après environ 20 minutes, votre granola devrait être doré et croustillant. Laissez-le refroidir complètement avant d’ajouter les fruits secs pour conserver leur texture et saveur.

Nombre de personnes: 6

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Coût: Bon marché

Une fois préparé, ce granola peut être conservé dans un bocal hermétique, vous permettant de profiter de ses bienfaits tout au long de la semaine. Pour plus de protéines, pensez à ajouter des graines de chanvre ou de chia une fois la cuisson terminée. Ces petites additions enrichiront encore plus votre bol matinal et soutiendront votre énergie tout au long de la journée.

En adoptant cette recette de granola hyperprotéiné au millet, vous faites le choix d’un petit-déjeuner à la fois sain et savoureux, qui vous aidera à démarrer vos journées avec dynamisme et bonne humeur. Prêt à changer vos matins pour le mieux ?