Découvrez comment créer votre propre pâte à tartiner aux noisettes en trois simples étapes

Un délice fait maison #

Non seulement c’est un plaisir pour les papilles, mais c’est également un choix plus sain comparé aux options industrielles souvent critiquées pour leurs ingrédients moins désirables.

Réaliser soi-même sa pâte à tartiner peut paraître intimidant, mais c’est en réalité assez simple et cela ne vous prendra que quelques minutes de préparation active. Le reste est un jeu d’enfant!

Des ingrédients simples pour une recette mémorable #

La base de la pâte à tartiner maison se compose principalement de noisettes, de chocolat au lait et d’huile. Ces trois ingrédients sont non seulement faciles à trouver, mais ils sont aussi le fondement d’un résultat final époustouflant.

À lire Découvrez comment créer un délicieux granola maison : savourez chaque bouchée avec flocons d’avoine, noisettes et amandes

Les noisettes apportent cette texture riche et ce goût profondément noisette, tandis que le chocolat au lait ajoute la douceur nécessaire et l’huile garantit une consistance parfaitement crémeuse.

Préparation pas à pas #

Commencez par stériliser vos pots pour garantir une conservation optimale. Puis, torréfiez les noisettes pour en libérer toute la richesse du goût. Après les avoir pelées, mixez-les jusqu’à obtenir une poudre fine. C’est cette étape qui est cruciale pour la texture de votre pâte.

Le mélange de noisettes est ensuite combiné avec du chocolat fondu et de l’huile, avant d’être mixé de nouveau pour obtenir cette consistance lisse tant recherchée. Il ne reste plus qu’à mettre en pot et laisser reposer. Votre pâte à tartiner est prête à être dégustée!

Stérilisation des pots

Torréfaction des noisettes

Mixage avec le chocolat et l’huile

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une pâte à tartiner maison qui non seulement ravira vos proches, mais vous permettra aussi de contrôler les ingrédients utilisés, pour une option plus saine. Une recette facile, rapide et délicieuse à ne pas manquer!

À lire Découvrez les secrets de la brioche polonaise au pavot : une recette simple pour régaler vos convives