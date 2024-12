Découvrez comment préparer des muffins vegan parfaitement moelleux et irrésistibles

Commencez avec les bons ingrédients #

Utilisez 100 g de yaourt de soja nature pour apporter de l’onctuosité sans produits laitiers. Le sucre, à hauteur de 115 g, garantira la douceur nécessaire.

La base de la pâte se compose de 240 g de farine T55, épaulée par 10 g de levure chimique pour le levage. Choisissez entre 70 g de lait de soja ou d’amande, selon vos préférences, pour un résultat léger et aéré.

Préparation pas à pas #

Préchauffez votre four à 180°C (chaleur tournante). Commencez par mélanger délicatement les myrtilles avec un peu de farine pour éviter qu’elles ne tombent au fond des moules lors de la cuisson.

Dans un saladier, fouettez le yaourt de soja avec le sucre, puis intégrez progressivement la farine et la levure. Ajoutez le lait végétal et l’huile, en mélangeant juste ce qu’il faut pour homogénéiser. Terminez par un trait de vinaigre de cidre pour un petit coup de pep et incorporez les myrtilles ou le fruit de votre choix.

Astuces pour une cuisson idéale #

Versez la pâte dans des moules à muffins, remplissant chacun aux trois quarts. Une petite astuce consiste à saupoudrer un peu de sucre sur le dessus de chaque muffin avant de les enfourner, cela leur donnera une croûte légèrement croustillante.

Après 30 minutes de cuisson, laissez vos muffins refroidir sur une grille. Cela permet de conserver leur moelleux sans que le fond ne devienne humide.

Voici un résumé des informations pratiques pour préparer vos muffins :

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

En choisissant des fruits de saison, frais ou même surgelés, vous pouvez varier les plaisirs et adapter cette recette tout au long de l’année. Que ce soit pour un goûter sain ou un petit-déjeuner sur le pouce, ces muffins vegan sauront ravir vos papilles sans compromis sur le goût ou la texture. Chaque bouchée est une petite célébration de ce que la pâtisserie végétale peut offrir de meilleur.