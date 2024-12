Découvrez comment préparer un granola maison croustillant sans cuisson pour régaler votre famille

Introduction au granola maison #

Simple et rapide, sa préparation ne demande que quelques ingrédients et un peu de votre temps.

En plus d’être économique, faire son granola chez soi permet de contrôler parfaitement les ingrédients utilisés, évitant ainsi les additifs souvent présents dans les produits industriels.

Les composants clés de votre granola #

La base de notre granola maison repose sur 150 g de flocons d’avoine et 50 g de riz soufflé, offrant une texture à la fois croustillante et aérée. Les amandes effilées et les graines, telles que le chia et le lin, ajoutent des nutriments essentiels et des fibres.

Pour lier et parfumer le tout, un mélange de sirop d’érable (ou de miel), d’huile de coco fondue, d’extrait de vanille et une pincée de sel est utilisé. Ces éléments apportent une touche de douceur naturelle et une légère saveur exotique grâce à la vanille.

Étapes de la préparation #

Commencez par mélanger dans un grand bol les flocons d’avoine, le riz soufflé, les amandes, les graines de chia et de lin. Ces ingrédients secs formeront la structure de votre granola.

Dans un second bol, combinez le sirop d’érable ou le miel, l’huile de coco, l’extrait de vanille et le sel. Ce mélange liquide servira de liant pour les ingrédients secs. Une fois homogène, versez-le sur le mélange sec et remuez bien pour enrober uniformément.

Voici les étapes simples pour finaliser votre granola :

Étalez le mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Pressez fermement pour compacter le mélange, assurant ainsi que le granola durcira correctement.

Laissez reposer au réfrigérateur pendant environ une heure.

Une fois durci, découpez le granola en barres ou en morceaux selon votre préférence.

Le granola peut être conservé dans une boîte hermétique à température ambiante, vous permettant de profiter de ses bienfaits pendant plusieurs jours.

Pour varier les plaisirs et enrichir votre granola, n’hésitez pas à incorporer des fruits secs, comme des cranberries ou des raisins, après le mélange des ingrédients secs et liquides. Ces additions apporteront une touche de douceur fruitée et augmenteront la valeur nutritionnelle de votre granola.

Réaliser son granola maison est donc non seulement une démarche saine et gourmande mais aussi un moment de créativité en cuisine que vous pouvez partager avec votre famille ou vos amis. Chaque bouchée de ce granola croustillant vous rappellera le plaisir simple de manger sain et fait maison.