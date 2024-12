Découvrez comment préparer un granola sain sans sucre ajouté pour ravir vos papilles et celles de votre famille

Les secrets d’un granola sans sucre #

Ce type de granola utilise des ingrédients naturels et sains qui apportent non seulement du goût, mais aussi une multitude de bienfaits nutritionnels.

Le granola maison vous permet de contrôler les ingrédients utilisés. Vous pouvez ainsi éviter les sucres cachés présents dans de nombreux produits commerciaux. C’est une solution parfaite pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre ou qui cherchent simplement une option plus saine.

Ingrédients nécessaires pour votre granola maison #

La préparation de ce granola commence avec 200 g de flocons d’avoine, riches en fibres et en protéines. Ajoutez-y 50 g de graines de courge et 50 g de graines de tournesol pour un apport en minéraux essentiels. Les amandes, noisettes et la noix de coco râpée, chacune pesant 50 g, offrent des textures croquantes et des saveurs riches qui embellissent le mélange.

L’huile de coco, utilisée ici en deux cuillères à soupe, apporte une touche de douceur naturelle et favorise une cuisson homogène des ingrédients secs. Une cuillère à café d’extrait de vanille et une pincée de sel viennent parfaire la saveur de votre granola en lui donnant ce petit goût exquis qui fait toute la différence.

étapes clés pour une préparation réussie #

Commencez par préchauffer votre four à 160°C. Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients secs, puis incorporez l’huile de coco fondue et l’extrait de vanille. Assurez-vous que tout est bien mélangé pour que les flocons et les graines soient bien enrobés.

Étalez le mélange dans un moule recouvert de papier sulfurisé. Enfournez-le et laissez cuire pendant 20 minutes, en prenant soin de remuer à mi-cuisson pour une dorure uniforme. Laissez le granola refroidir complètement avant de le stocker dans un bocal hermétique, où il se conservera jusqu’à deux semaines.

Voici quelques conseils pour personnaliser votre granola :

Pour une touche de douceur, ajoutez des fruits secs comme des dattes ou des figues après la cuisson.

Variez les noix et les graines selon vos préférences ou ce que vous avez sous la main.

Expérimentez avec différents extraits naturels comme l’amande ou la noix de pécan pour varier les plaisirs.

La création de votre propre granola sans sucre est non seulement simple, mais elle vous permet aussi de profiter d’un petit-déjeuner ou d’un en-cas à la fois délicieux et nutritif. C’est une excellente façon de prendre soin de votre santé tout en se faisant plaisir. Essayez cette recette et découvrez à quel point il est facile de faire un granola qui plaira à toute la famille sans compromis sur le goût ou la qualité.