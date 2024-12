Découvrez comment préparer un granola sain sans sucre pour booster votre énergie matinale

Les bases d’un granola sans sucre ajouté #

Ce mélange croquant et nutritif est très facile à préparer et nécessite seulement quelques ingrédients de base.

Commencez avec 200 g de flocons d’avoine, qui constitueront la base de votre granola. Ajoutez-y 50 g de graines de courge, 50 g de graines de tournesol, ainsi que 50 g d’amandes concassées pour un apport en protéines et en acides gras essentiels.

Préparation et cuisson du granola #

La préparation du granola est un jeu d’enfant. Prenez un grand bol et mélangez tous les ingrédients secs. Ensuite, incorporez 2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue, une cuillère à café d’extrait de vanille et une pincée de sel pour relever les saveurs.

Étendez le mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez à 160°C pendant 20 minutes, en prenant soin de remuer à mi-cuisson pour assurer une cuisson uniforme. Laissez refroidir avant de le déguster ou de le stocker.

Conservation et personnalisation de votre granola #

Une fois votre granola refroidi, conservez-le dans un bocal hermétique pour maintenir sa fraîcheur. Il se conservera aisément pendant deux semaines, vous permettant d’en profiter à tout moment de la journée.

Pour ceux qui aiment un peu de douceur, il est possible d’ajouter des fruits secs comme des dattes ou des figues après la cuisson. Cela apportera une touche sucrée naturelle sans avoir recours au sucre ajouté.

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Nombre de personnes: 6

En suivant ces étapes simples, vous aurez créé un granola sans sucre ajouté, parfait pour un petit-déjeuner nutritif ou un en-cas sain. Non seulement il est délicieux, mais il est également bon pour votre santé et facile à adapter selon vos goûts personnels. Profitez de chaque bouchée de ce granola maison, sachant que vous faites un choix sain pour votre corps et votre esprit. Bon appétit !

