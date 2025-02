Découvrez comment préparer un hachis Parmentier aux lentilles, une recette végétarienne savoureuse et réconfortante

Introduction à une alternative végétarienne #

Riche en saveurs et en nutriments, ce plat promet de séduire même les palais les plus exigeants.

Adapté pour tous, y compris pour ceux qui suivent un régime végétarien ou cherchent à réduire leur consommation de viande, ce hachis Parmentier aux lentilles est non seulement délicieux mais aussi facile à préparer.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin de lentilles vertes ou brunes, d’oignons, de carottes, et de quelques épices et herbes pour relever le tout. Les ingrédients précis incluent également des tomates pelées, des petits pois et un assortiment d’herbes fraîches pour garnir.

À lire Découvrez la soupe miracle d’une nutritionniste pour garder la ligne tout en se régalant

La purée, élément indissociable du hachis Parmentier, est ici préparée avec des pommes de terre, du lait ou une alternative végétale, et du fromage râpé qui peut aussi être végétal pour une version entièrement vegan.

Préparation et montage du plat #

Commencez par cuire les lentilles avec des oignons et des herbes pour en infuser les saveurs. Pendant ce temps, préparez une purée de pommes de terre onctueuse. Faites revenir les oignons et carottes, puis incorporez les lentilles et les autres ingrédients pour créer une garniture riche et savoureuse.

Le montage du plat consiste à étaler une couche de lentilles au fond d’un plat à gratin, recouverte par la purée et le fromage râpé. Un passage au four permet de gratiner le dessus à la perfection.

300 g de lentilles vertes ou brunes

2 oignons, clous de girofle, laurier

2 carottes, 1/2 verre de vin

4 tomates pelées, petits pois, herbes

1 kg de pommes de terre, 300 ml de lait végétal

75 g de margarine, noix de muscade, sel

100 g de fromage végétal râpé

Ce hachis Parmentier végétarien est une excellente manière de découvrir comment les ingrédients simples peuvent être transformés en un plat réconfortant et gourmet. Il prouve que la cuisine végétarienne peut être à la fois satisfaisante et pleine de saveurs, capable de plaire à tous les types de gourmets. N’attendez plus pour l’essayer et faire de ce plat un nouveau favori chez vous.

À lire Découvrez comment préparer un délicieux cake au chocolat et noix pour étonner vos convives