Découvrez comment préparer un risotto crémeux aux Saint-Jacques pour régaler vos convives

Préparation du risotto #

Commencez par émincer finement l’ail et les échalotes, puis faites-les revenir dans un filet d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Après cette étape fondamentale, ajoutez le riz en remuant jusqu’à ce qu’il devienne nacré, signe qu’il est prêt à être déglacé avec du vin blanc. Cette technique permet d’apporter une richesse aromatique incontestée au plat.

L’ajout des liquides et des ingrédients #

Une fois le vin absorbé, commencez à incorporer progressivement le bouillon chaud, louche après louche, en laissant le riz absorber chaque ajout avant de continuer. C’est cette méthode qui confère au risotto sa texture crémeuse caractéristique. En fin de cuisson, intégrez une touche de crème liquide et le fromage Spécial Pâtes Entremont pour enrichir davantage le plat.

Veillez à maintenir le risotto au chaud pendant que vous préparez les coquilles Saint-Jacques, ce qui permettra aux saveurs de se fondre harmonieusement.

La cuisson des Saint-Jacques #

Les noix de Saint-Jacques requièrent une attention particulière pour préserver leur texture tendre et leur goût délicat. Après les avoir soigneusement lavées et séchées, faites-les saisir dans du beurre chaud. Quatre minutes de chaque côté suffisent pour qu’elles obtiennent une belle coloration dorée.

Disposez ensuite harmonieusement trois noix de Saint-Jacques sur chaque assiette de risotto. Ajoutez un brin de cerfeuil pour apporter une note de fraîcheur et de couleur au plat. Cette présentation soignée éveillera sans doute l’appétit de vos invités avant même la première bouchée.

Informations pratiques pour la recette :

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : Facile

La réussite d’un risotto repose sur la patience et l’attention portée lors de sa préparation. Ce plat, originaire du Nord de l’Italie, a conquis les tables du monde entier grâce à sa texture crémeuse et son adaptabilité en termes d’ingrédients. En suivant ces étapes et conseils, vous êtes assuré de présenter un plat qui ravira tous les palais. Bonne dégustation !