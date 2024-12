Découvrez comment préparer une polenta crémeuse aux champignons, un délice réconfortant pour vos soirées d’automne

Introduction à la polenta crémeuse aux champignons #

Simple et rapide à préparer, cette recette deviendra sans doute un de vos plats réconfortants préférés pendant les mois les plus frais.

En seulement 35 minutes, vous pourrez servir ce plat gourmand qui combine la douceur de la polenta avec la richesse des champignons. C’est une excellente option pour un dîner familial ou un repas convivial entre amis.

Les ingrédients nécessaires #

Pour concocter ce plat pour quatre personnes, vous aurez besoin de 200 g de polenta, 275 ml de bouillon de poule, 250 g de lait, et 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Les champignons, éléments stars de cette recette, incluent 150 g de girolles et 100 g de morilles, apportant ainsi des saveurs boisées et une texture particulière.

À lire Découvrez comment rendre votre poulet extraordinaire avec des artichauts et champignons crémeux

Il vous faudra également 125 g de fromage Cuisine Gourmande Entremont pour enrichir la polenta, 2 cl d’huile d’olive pour la cuisson des champignons, ainsi que du cerfeuil, de la fleur de sel et du poivre du moulin pour assaisonner le tout.

Étapes de préparation #

Commencez par chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle et faites sauter les champignons pendant environ dix minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Pendant ce temps, dans une casserole, chauffez le bouillon et le lait. Lorsque le mélange commence à bouillir, versez la polenta en pluie et remuez énergiquement.

Continuez à mélanger jusqu’à ce que la polenta devienne crémeuse et onctueuse. Hors du feu, incorporez la crème fraîche et le fromage Cuisine Gourmande Entremont. Assaisonnez avec de la fleur de sel et du poivre au goût. Servez la polenta dans des assiettes, surmontez du mélange de champignons et garnissez de cerfeuil frais et d’un tour de moulin à poivre.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 15 minutes

Degré de difficulté: Facile

La polenta crémeuse aux champignons peut être adaptée selon les saisons et vos préférences en matière de champignons, qu’ils soient frais ou déshydratés. Ce plat se marie parfaitement avec un vin blanc sec qui en exaltera les saveurs. N’attendez plus pour essayer cette recette qui saura satisfaire tous les palais, même les plus exigeants.

À lire Les secrets pour réussir votre risotto de pâtes fregola aux champignons : une recette simple et savoureuse qui ravira vos invités