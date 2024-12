Découvrez comment réaliser des bouchées pain d’épices, banane et mimolette pour épater vos convives

Présentation de la recette #

Un mariage de saveurs aussi surprenant qu’harmonieux, parfait pour vos apéritifs ou vos petits creux.

Faciles et rapides à préparer, elles promettent de surprendre et de séduire vos invités avec une présentation soignée et des saveurs équilibrées. Que ce soit pour une occasion spéciale ou un moment convivial, ces bouchées sauront se rendre indispensables sur votre table.

Les ingrédients nécessaires #

Pour préparer ces délicieuses bouchées, vous aurez besoin de 2 grandes bananes juste mûres, 200g de mimolette en tranches, 300g de pain d’épices coupé en tranches d’1 cm d’épaisseur et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ces quantités sont prévues pour concocter une vingtaine de bouchées, idéales pour régaler quatre personnes.

Les ingrédients, simples mais de qualité, jouent un rôle crucial dans la réussite de cette recette. Choisissez un pain d’épices riche en goût et une mimolette bien affinée pour un résultat optimal.

Étapes de préparation #

Commencez par découper à l’aide d’un emporte-pièce des ronds de 3 cm de diamètre dans les tranches de pain d’épices et de mimolette. Épluchez ensuite les bananes et découpez-les en rondelles de 0,5 cm d’épaisseur avant de les arroser légèrement de jus de citron pour éviter qu’elles ne noircissent.

Préparez trois bols : dans le premier, versez l’huile d’olive ; dans le second, ajoutez du persil déshydraté ; et dans le troisième, des flocons de piment. Badigeonnez d’huile un tiers des tranches de pain d’épices et roulez-les dans le persil. Faites de même avec un autre tiers et les flocons de piment. Laissez le reste des tranches nature. Assemblez les bouchées en alternant tranches de pain d’épices, rondelles de banane et tranches de mimolette.

Nombre de personnes : 4

Quantité : Une vingtaine de bouchées

Temps de préparation : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à remplacer le persil par de la ciboulette ou le piment doux par du curry. L’utilisation d’emporte-pièces de formes variées comme des fleurs, étoiles ou sapins ajoutera une touche ludique à vos préparations.

Ces bouchées sont non seulement un régal pour les yeux mais également un festival de saveurs qui enchantera vos invités. Servez-les lors de vos prochains événements et observez les sourires se multiplier autour de votre table. Bonne dégustation !