Découvrez comment réaliser un délicieux pain aux flocons d’avoine et graines, une recette facile et nutritive

Le pain aux flocons d'avoine et aux graines est une alternative saine et savoureuse aux pains traditionnels.

Introduction au pain aux flocons d’avoine et graines #

Riche en fibres et en nutriments essentiels, cette recette facile à réaliser promet de régaler les papilles tout en contribuant à une alimentation équilibrée.

Que vous soyez un amateur de boulangerie ou simplement à la recherche de nouvelles recettes pour diversifier votre alimentation, ce pain est une excellente option. Il combine la douceur des flocons d’avoine avec le croquant des graines, offrant ainsi une expérience gustative unique.

Ingrédients nécessaires #

Pour préparer ce délicieux pain, vous aurez besoin des ingrédients suivants : fromage blanc ou une alternative végétale comme le skyr ou le yaourt végétal, des flocons d’avoine, ainsi que diverses graines telles que les graines de courge, de tournesol et de lin. N’oubliez pas le sel et la levure chimique pour assurer la levée du pain.

La combinaison de ces ingrédients non seulement enrichit le goût de votre pain mais aussi augmente sa valeur nutritive, rendant chaque tranche riche en protéines et en fibres.

Étapes de préparation #

La préparation de ce pain peut se faire avec ou sans Thermomix, ce qui le rend accessible à tous. Commencez par mélanger tous les ingrédients dans un bol jusqu’à obtenir une pâte homogène. Si vous utilisez un Thermomix, le processus est simplifié et plus rapide.

Une fois la pâte prête, formez votre pain sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Humidifiez vos mains pour faciliter le façonnage. Parsemez le dessus de graines supplémentaires pour un look gourmand et une texture croquante supplémentaire.

350 g de fromage blanc ou alternative végétale

200 g de flocons d’avoine

30 g de graines de courge

30 g de graines de tournesol

30 g de graines de lin

1 cuillère à café de sel

8 g de levure chimique

Après le façonnage, enfournez le pain dans un four préchauffé à 180°C et laissez cuire pendant 40 minutes. Le résultat est un pain doré, croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, riche en saveurs et en textures.

Une fois cuit, conservez votre pain dans un torchon propre à température ambiante pour maintenir sa fraîcheur pendant jusqu’à trois jours. Vous pouvez le déguster seul, avec du beurre, ou l’utiliser comme base pour des sandwiches sains et délicieux.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer un pain exceptionnel qui sera non seulement un régal pour vos papilles mais aussi un boost pour votre santé. Bonne boulangerie!