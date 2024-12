Découvrez comment réaliser un délicieux poke bowl au thon mariné, une recette simple et savoureuse

Préparation avant tout #

Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de thon cru de qualité sushi, ce qui garantit la fraîcheur et la saveur nécessaires pour ce plat. Le choix du riz est également crucial : optez pour du riz à sushi ou du riz basmati pour une texture idéale.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir tous vos ingrédients à portée de main : un avocat mûr, des fèves de soja edamame, quelques radis croquants, une demi-carotte et un demi-oignon rouge. Ces légumes apporteront croquant et couleur à votre plat.

La magie de la marinade #

Le cœur de cette recette réside dans la marinade qui transforme le thon cru en une explosion de saveurs. Mélangez le thon coupé en dés avec deux cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d’huile de sésame et une cuillère à soupe de jus de citron vert. Laissez mariner cette préparation au frais pendant environ 10 minutes pour permettre au thon d’absorber toutes les saveurs.

Pendant que le thon repose, profitez-en pour préparer les autres composants du poke bowl. Coupez l’avocat en dés, tranchez finement les radis et l’oignon rouge, et râpez la carotte. Ces préparatifs simples contribuent à la richesse des textures et des goûts dans votre bol final.

Assemblage et personnalisation #

Le montage du poke bowl est un moment où créativité et personnalité entrent en jeu. Commencez par répartir le riz refroidi dans deux bols. Disposez harmonieusement le thon mariné, les edamames, les dés d’avocat, les rondelles de radis, l’oignon rouge et la carotte râpée sur le riz. Chaque ingrédient apporte sa note unique, créant un équilibre parfait entre les saveurs douces, salées et umami.

Pour finir, saupoudrez de graines de sésame et servez votre poke bowl avec un quartier de citron vert à presser selon les goûts. Cette touche finale apporte une fraîcheur bienvenue qui élève le plat à un nouveau niveau de délice.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

En guise de conseil final, n’hésitez pas à ajouter une pointe de sauce sriracha pour ceux qui apprécient un peu de piquant, ou remplacez le thon par du saumon pour varier les saveurs. L’ajout d’algues wakame peut également offrir une dimension supplémentaire à ce plat déjà riche en goûts et textures.

