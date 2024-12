Découvrez comment réaliser un granola maison au chocolat croustillant et réconfortant

Les secrets d’un granola au chocolat maison parfait #

Avec des ingrédients basiques et un peu de temps, vous pouvez créer un granola qui surpasse de loin les versions industrielles, tant en saveur qu’en qualité.

Commencez par rassembler vos ingrédients : flocons d’avoine, cacao en poudre, noisettes concassées, pépites de chocolat noir, sirop d’érable, huile de coco, extrait de vanille, et une pincée de sel. Ces composants se combinent pour offrir un mélange riche en textures et en goûts.

Préparation pas à pas #

La préparation du granola est un jeu d’enfant. Préchauffez votre four à 160°C et préparez une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Dans un grand bol, mélangez les ingrédients secs. Parallèlement, faites fondre l’huile de coco et mélangez-la au sirop d’érable et à l’extrait de vanille pour créer un nappage sucré.

À lire Découvrez comment créer un délicieux granola maison : savourez chaque bouchée avec flocons d’avoine, noisettes et amandes

Versez le mélange liquide sur les ingrédients secs. Assurez-vous que tout est bien enrobé pour que le granola cuit soit uniformément croustillant. Étalez le tout sur la plaque et enfournez. Une cuisson de 20 minutes avec un remuage à mi-parcours garantira une coloration et une texture parfaites.

Personnalisation et conservation #

Une fois cuit et refroidi, il est temps de rendre votre granola unique. Ajoutez des pépites de chocolat et, si vous le souhaitez, des copeaux de noix de coco pour un supplément de gourmandise. Vous pouvez également incorporer des fruits secs pour une note sucrée supplémentaire ou des morceaux de chocolat blanc pour plus de richesse.

Conservez votre granola dans un bocal hermétique à température ambiante pour maintenir sa fraîcheur et son croustillant. Ainsi stocké, il peut se conserver plusieurs semaines, toujours prêt à être dégusté.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Que ce soit pour démarrer la journée avec énergie ou pour un petit encas dans l’après-midi, ce granola maison est une option délicieuse et saine. Facile et rapide à préparer, il est personnalisable à l’infini selon vos préférences. Laissez libre cours à votre créativité et ajustez cette base selon vos goûts pour toujours plus de plaisir.

À lire Découvrez comment créer votre propre pâte à tartiner aux noisettes en trois simples étapes