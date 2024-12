Découvrez comment réaliser une quiche aux figues et gorgonzola qui ravira vos papilles et vos invités

Facile et rapide à préparer, la quiche aux figues et gorgonzola est le plat parfait pour impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine.

Les bases de la quiche aux figues et gorgonzola #

Ce plat se compose d’une pâte brisée croustillante, d’une garniture crémeuse au fromage et de figues juteuses, le tout relevé d’un filet de miel pour une touche de douceur.

Les ingrédients nécessaires incluent une pâte brisée, 3 œufs, 20 cl de crème fraîche, du sel, du poivre, 8 figues fraîches, 150 g de gorgonzola et un peu de miel pour la finition. La préparation ne vous prendra que 10 minutes et la cuisson environ 45 minutes.

Préparation de la quiche #

Pour commencer, déroulez votre pâte brisée dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle lors de la cuisson. Dans un bol, battez les œufs avec la crème fraîche et incorporez le gorgonzola coupé en petits morceaux. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût.

Versez ce mélange sur le fond de tarte. Coupez les figues en deux après les avoir lavées et disposez-les sur la préparation. Pour finir, arrosez le tout d’un filet de miel qui caramélisera légèrement pendant la cuisson, apportant une dimension sucrée-salée irrésistible à votre quiche.

Pourquoi choisir cette recette ? #

La quiche aux figues et gorgonzola est non seulement délicieuse mais aussi visuellement attrayante. Les figues apportent une couleur vibrante et une texture qui contraste agréablement avec le fondant du fromage. C’est un excellent choix pour un dîner entre amis ou une occasion spéciale où vous souhaitez offrir quelque chose d’un peu différent.

De plus, cette recette est très facile à adapter. Vous pouvez préparer votre propre pâte brisée pour une touche encore plus maison. Le gorgonzola peut également être remplacé par un autre fromage bleu selon vos préférences ou ce que vous avez sous la main.

Liste des ingrédients :

Pâte brisée

3 œufs

20 cl de crème fraîche

Sel et poivre

8 figues

150 g de gorgonzola

Filet de miel

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une quiche savoureuse et élégante qui séduira à coup sûr tous vos convives. Laissez-vous tenter par cette recette facile et faites de votre prochain repas un moment inoubliable.