Découvrez comment réaliser une savoureuse quiche auvergnate à la fourme d’Ambert : une recette simple et gourmande

L'Auvergne, terre de gastronomie et de fromages caractéristiques, nous offre la fourme d'Ambert, un fromage bleu doux et crémeux, parfait pour une quiche réconfortante.

Introduction à la quiche auvergnate #

Cette quiche auvergnate est non seulement facile à préparer mais également très abordable.

Idéale pour un repas en famille ou entre amis, elle combine le fondant de la fourme d’Ambert avec la douceur du jambon, le tout enrobé d’une pâte brisée croustillante. Suivez ces étapes simples pour réussir à coup sûr votre quiche.

Les ingrédients nécessaires #

Commencez par rassembler tout ce dont vous aurez besoin pour cette quiche. La base est une pâte brisée que vous pouvez acheter prête à l’emploi ou préparer vous-même pour plus d’authenticité. Vous aurez également besoin de 150 g de fourme d’Ambert, de 3 œufs, de 100 g de dés de jambon, de 20 cl de crème liquide, de 15 g de beurre pour le moule, et d’une pincée de poivre pour relever le goût.

La préparation de ces ingrédients est assez simple et ne vous prendra que quelques minutes. L’important est de les avoir tous à portée de main pour faciliter le processus de préparation.

Préparation de votre quiche #

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6) et commencez par beurrer légèrement votre moule à tarte. Étalez la pâte brisée dans le moule et piquez le fond avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle pendant la cuisson.

Émiettez la fourme d’Ambert sur le fond de pâte. Dans un bol, battez les œufs avec la crème liquide, ajoutez une pincée de poivre et les dés de jambon. Versez ce mélange sur la pâte. Ensuite, enfournez et laissez cuire environ 30 minutes. Surveillez la cuisson jusqu’à ce que la quiche soit dorée et que la garniture soit bien prise.

Voici quelques conseils pour vous aider à réussir votre quiche :

Utilisez une pâte brisée maison pour plus de saveur et de croustillant.

La fourme d’Ambert peut être remplacée par un autre fromage bleu si vous souhaitez varier les plaisirs.

N’hésitez pas à ajouter des herbes de votre choix pour personnaliser votre quiche.

En suivant ces conseils et en respectant les étapes de préparation, vous obtiendrez une quiche auvergnate délicieuse et appréciée de tous. Bon appétit !