Découvrez comment réinventer votre soirée avec une soupe courge et curry rouge savoureuse

Un début prometteur avec des ingrédients frais #

Un gros potimarron, cœur de cette recette, se marie avec la douceur du lait entier et la richesse du bouillon de volaille. Cette base onctueuse est ensuite relevée par deux cuillères à soupe de pâte de curry rouge, apportant une touche épicée et colorée.

La touche finale vient des aromates : de l’huile d’olive pour la texture, quelques branches de coriandre pour la fraîcheur, et une pincée de noix de muscade râpée pour la profondeur. Sel et poivre du moulin sont là pour exalter tous ces saveurs, créant un équilibre parfait entre douceur et épices.

La préparation, un moment de création culinaire #

L’élaboration de cette soupe débute par la préparation du potimarron, lavé puis coupé en cubes. Ces derniers sont ensuite dorés dans un peu d’huile d’olive, salés et couverts pour étuver doucement. Ce processus permet au potimarron de s’imprégner délicatement des arômes tout en restant moelleux.

Après avoir ajouté le mélange de lait et de bouillon, ainsi qu’une pointe de muscade râpée, la soupe mijote tranquillement. Pendant ce temps, une infusion d’huile d’olive et de pâte de curry est préparée séparément, libérant des parfums captivants qui seront intégrés en fin de cuisson. Une fois mixée et assaisonnée, la soupe est prête à être servie avec un filet d’huile de curry et une garniture de coriandre fraîche.

Des conseils pour personnaliser votre soupe #

Cette soupe se prête à diverses variations selon les goûts ou les saisons. Pour ceux qui préfèrent une texture différente ou un goût plus doux, remplacer le potimarron par du potiron ou de la butternut est une excellente alternative. Chaque variante apporte sa propre nuance tout en conservant l’esprit de la recette originale.

Si vous désirez une version moins lactée, il est possible de substituer le lait entier par une version végétale, comme le lait de coco, qui complétera à merveille le profil aromatique du curry rouge. Ces petites modifications permettent de réinventer la soupe à chaque préparation, en fonction des envies et des occasions.

Pour en faire un repas complet, pensez à accompagner cette soupe d’un pain croustillant ou d’une salade verte croquante. Les possibilités sont infinies pour transformer cette simple soupe en un festin réconfortant.

