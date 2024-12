Découvrez comment transformer votre diner avec cette purée de lentilles corail et patates douces

Ce plat doux et épicé de purée de lentilles corail et patates douces est non seulement délicieux mais également nutritif.

Introduction à une recette réconfortante #

La combinaison des saveurs terreuses des lentilles avec la douceur sucrée des patates douces crée un mélange parfait pour réchauffer vos soirées.

Idéale pour un repas en famille ou entre amis, cette recette facile à préparer saura satisfaire tous les palais. Avec un temps de préparation et de cuisson rapide, elle est parfaite pour les soirs de semaine chargés.

Les ingrédients nécessaires #

La base de cette purée gourmande comprend des patates douces juteuses et des lentilles corail riches en protéines. Vous aurez également besoin d’oignons, d’ail, ainsi que de quelques épices pour relever le goût.

Voici une liste détaillée des ingrédients pour préparer ce plat pour six personnes :

750 g de patates douces

225 g de lentilles corail

2 oignons

1 gousse d’ail

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à café de cumin en poudre

1 cuillère à café de paprika

900 ml de bouillon de légumes

Sel et poivre à votre convenance

Étapes de la préparation #

Commencez par préparer les légumes : épluchez et coupez les patates douces en morceaux moyens, hachez finement l’ail et l’oignon. Ensuite, faites revenir l’ail et l’oignon dans une casserole avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Après avoir ajouté les épices, laissez les parfums se mélanger quelques instants avant d’ajouter les patates douces et le bouillon. Laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que les patates soient tendres, puis ajoutez les lentilles corail. Continuez la cuisson jusqu’à ce que le tout soit parfaitement cuit.

Pour rendre ce plat encore plus savoureux, voici une astuce simple : ajoutez un peu de lait de coco avant de servir pour une texture plus onctueuse et un goût subtilement sucré.

Avec ces instructions simples et ces ingrédients pleins de saveurs, préparez-vous à déguster une purée de lentilles corail et patates douces qui éveillera vos papilles et réconfortera votre cœur. Bon appétit !