Découvrez la recette ultime des cookies aux cacahuètes et pépites de chocolat qui ravira tous vos goûters d’hiver

Une recette qui réchauffe les cœurs #

Les cookies aux cacahuètes et pépites de chocolat proposés par une influente blogueuse culinaire s’avèrent être le choix parfait pour un goûter réconfortant. Réalisés avec des ingrédients simples mais savoureux, ces cookies promettent de vous transporter dans un univers de gourmandise absolue.

Dans cette recette, la combinaison de la texture croustillante des cacahuètes et le fondant des pépites de chocolat créent un contraste irrésistible. L’ajout d’une pointe de sel rehausse subtilement les saveurs, offrant ainsi une expérience gustative riche et complexe.

Les secrets d’une pâte parfaite #

La préparation de la pâte est cruciale pour obtenir des cookies à la texture idéale. Il est recommandé de commencer par mélanger le beurre mou, le beurre de cacahuètes, la cassonade, le sucre blanc et un œuf jusqu’à obtenir une consistance homogène. L’ajout de farine de blé T65, sélectionnée pour son faible taux de gluten, confère aux cookies leur texture sablée distinctive.

Une fois les ingrédients secs incorporés, y compris la poudre de cacahuètes, une cuillère à café de levure chimique, et une pincée de vanille en poudre, il est important de bien mélanger à la main. Cela permet non seulement de lier les ingrédients, mais aussi d’assurer que la pâte reste aérée et légère.

Techniques pour des cookies uniformes et savoureux #

La régularité est la clé pour obtenir des cookies parfaitement formés. Utiliser une cuillère à glace pour doser la pâte garantit que chaque cookie sera de la même taille, ce qui aide à une cuisson uniforme. Avant de placer les cookies sur la plaque, il peut être utile de les réfrigérer brièvement, surtout si votre cuisine est particulièrement chaude.

Les cookies doivent être cuits juste le temps nécessaire pour qu’ils soient dorés et croustillants sur les bords, mais encore moelleux au centre. Une fois sortis du four, si leur forme n’est pas tout à fait parfaite, un emporte-pièce peut être utilisé pour les ajuster rapidement. Une pincée de fleur de sel sur le dessus juste avant de servir ajoute une touche finale exquise.

Préchauffer le four à 165 °C

Mélanger les ingrédients humides puis incorporer les secs

Former des boules de pâte et les placer au frais si nécessaire

Cuire 13 à 14 minutes et ajuster la forme si besoin

Saupoudrer de fleur de sel avant de déguster

Cette recette de cookies aux cacahuètes et pépites de chocolat ne manquera pas de satisfaire toutes les papilles, apportant chaleur et réconfort lors des après-midis d’hiver. Alors, n’attendez plus pour enfiler votre tablier et commencez à préparer ces délicieuses gourmandises. Votre famille et vos amis vous remercieront !

