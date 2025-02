Découvrez la soupe miracle d’une nutritionniste pour garder la ligne tout en se régalant

Une recette simple pour une alimentation saine #

La nutritionniste Roxana Eshani nous dévoile sa recette préférée qui allie goût et bienfaits nutritionnels.

Cette soupe, non seulement délicieuse mais aussi bénéfique pour la santé, est composée principalement de légumes rôtis et de cottage cheese. Elle est faible en calories mais riche en nutriments essentiels.

Les ingrédients clés pour maximiser les bienfaits #

La soupe de Roxana se distingue par sa richesse en légumes variés, chacun apportant ses propres bienfaits. Tomates, carottes, oignons, poivrons, et bien d’autres, sont rôtis pour en exalter les saveurs avant d’être mixés dans une onctueuse crème.

Le cottage cheese, ajouté pour sa texture crémeuse et sa richesse en protéines, complète cette préparation en faisant de ce plat un véritable allié pour ceux qui souhaitent perdre du poids sans sacrifier le plaisir de manger.

Comment préparer cette soupe savoureuse ? #

La préparation de cette soupe est aussi simple que sa composition. Commencez par préchauffer votre four et rôtir les légumes avec un filet d’huile d’olive et une pincée de poivre noir. Une fois rôtis et légèrement refroidis, ils sont prêts à être mixés.

Ensuite, transférez les légumes dans un mixeur, ajoutez le bouillon et le cottage cheese, et mixez jusqu’à obtenir une texture lisse. C’est prêt à être servi, idéalement chaud pour réchauffer les cœurs et les corps lors des soirées fraîches.

Voici une liste des légumes à inclure pour des variations selon les saisons :

Butternut en automne

Asperges au printemps

Courgettes en été

Potiron en hiver

En adaptant les légumes selon la saison, non seulement vous varierez les plaisirs, mais vous profiterez aussi des produits au meilleur de leur forme, gorgés de vitamines et de saveurs.

La soupe de Roxana Eshani est plus qu’un simple plat ; c’est une invitation à redécouvrir les légumes et à intégrer des habitudes alimentaires saines et savoureuses dans notre quotidien. Facile à préparer, elle est parfaite pour tous ceux qui cherchent à perdre du poids sans renoncer au plaisir de bien manger.

Alors, pourquoi ne pas essayer cette recette ce soir ? C’est l’occasion idéale de nourrir votre corps avec ce que la nature a de meilleur à offrir, tout en prenant soin de votre ligne. Bon appétit !