Découvrez le menu de la semaine : des recettes pour éveiller vos papilles chaque jour

Lundi : un début de semaine en douceur et saveur #

Le plat principal, un risotto de fregola sardo agrémenté de champignons, fusionne textures et saveurs pour une expérience riche et réconfortante. En dessert, la mousse au chocolat noir vegan offre une finition légère et gourmande, idéale pour les palais les plus exigeants.

Ces choix culinaires ne sont pas seulement délicieux mais aussi équilibrés, permettant de commencer la semaine avec un repas satisfaisant sans être trop lourd.

Mardi : créativité et tradition à l’honneur #

Le mardi mélange habilement tradition et innovation. Le repas commence avec un mille-feuilles de pain d’épice au roquefort et fruits secs, une entrée qui réveille les sens. Les mini citrouilles farcies à la sauge et au fromage de chèvre, en plat principal, marient la douceur de l’automne à la richesse du fromage.

À lire Découvrez comment réaliser un succulent mole de haricot et chocolat avec votre Airfryer pour étonner vos convives

Le dessert, des pancakes aux épices douces accompagnés de pommes fondantes, apporte une touche de douceur réconfortante, parfait pour clôturer un dîner riche en saveurs.

Mercredi : confort et gourmandise au menu #

Ce mercredi, la quiche à la patate douce, pomme et noix offre une entrée chaude et réconfortante, idéale pour les soirées d’automne. Les filets de lapin croustillants servis avec une sauce tartare maison en plat principal sont à la fois savoureux et originaux.

La tarte au fromage de chèvre et raisins secs, servie en dessert, combine sucré et salé pour une finale surprenante et délicieuse.

Jeudi : voyage au cœur du terroir montagnard #

Le jeudi est dédié aux saveurs de la montagne. Le repas commence par des crèmes brûlées aux champignons, une entrée qui allie rusticité et finesse. Le farcement savoyard, plat principal, est un hommage à la cuisine alpine, riche et réconfortante.

À lire Découvrez la magie des patates douces rôties à la sauce soja, un plat simple et réconfortant à ne pas manquer

Le dessert, un cake au chocolat et aux poires, offre une texture moelleuse et un goût riche qui raviront les amateurs de douceurs.

Vendredi : légèreté et fraîcheur pour préparer le weekend #

Le vendredi, optez pour des plats légers et rafraîchissants. La salade de quinoa avec chou-fleur rôti et butternut en entrée est à la fois saine et savoureuse. Les smashes potatoes accompagnées de saumon fumé et de crème à l’aneth, en plat principal, promettent un repas plein de fraîcheur.

Les brioches pomme, cannelle et faisselle concluent le repas sur une note douce et réconfortante.

Samedi et dimanche : un weekend riche en découvertes #

Samedi, commencez par une soupe de potimarron au curry rouge, un plat chaleureux et épicé. Les pâtes aux poireaux et sauce au gorgonzola qui suivent sont un véritable délice pour les amateurs de fromage.

À lire À la découverte de Lize Willems, la cheffe belge de l’année qui réinvente la gastronomie à Tongres

Dimanche, le repas familial est à l’honneur avec un friand aux champignons et à la truffe en entrée et une piccata de veau accompagnée de gnocchis de butternut au Cantal en plat principal. Le gâteau moelleux aux pommes et aux noix, servi en dessert, est le final parfait pour ce festin dominical.

Velouté de courges aux noix de Saint-Jacques

Risotto de fregola aux champignons

Mousse au chocolat noir vegan

Mille-feuilles de pain d’épice au roquefort

Mini citrouilles farcies à la sauge

Cette semaine, chaque jour devient une occasion de se réunir autour d’un repas savoureux et créatif, transformant chaque repas en un moment de plaisir et de découverte culinaire.