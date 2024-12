Découvrez les deux air fryers incontournables de 2024 recommandés par les experts de Que Choisir

Les air fryers, stars montantes de la cuisine moderne #

Symbole d’une cuisine rapide et saine, ces appareils permettent de cuisiner avec très peu de matière grasse, ce qui séduit de plus en plus de foyers soucieux de leur alimentation.

En 2023, le marché a vu l’achat de plus d’un million d’unités, triplant ainsi les chiffres de l’année précédente. Cette croissance exponentielle témoigne de l’engouement pour ces appareils qui combinent efficacité et praticité.

Comment sélectionner le meilleur air fryer ? #

Face à une offre pléthorique et une concurrence accrue, choisir le bon modèle peut s’avérer complexe. Heureusement, des études approfondies comme celle réalisée par le magazine « Que Choisir » offrent un précieux guide aux consommateurs. Leurs tests rigoureux évaluent plusieurs critères tels que la performance de cuisson, la consommation énergétique, le niveau sonore, la facilité d’utilisation et la sécurité des appareils.

Leur analyse détaillée aide à distinguer les modèles les plus fiables et performants du marché, simplifiant ainsi la décision d’achat pour les utilisateurs finaux.

Les champions des air fryers en 2024 #

Dans la catégorie des modèles compacts, le Philips NA 221/00 se distingue par une note impressionnante de 14,5 sur 20, affirmant son efficacité dans la préparation de plats sains. Son design soigné et sa sécurité renforcée en font un choix privilégié pour les petites cuisines.

Quant aux modèles de plus grande capacité, le Ninja Foodie Dual Zone AF300EU remporte la palme avec une note de 14,1 sur 20. Ce modèle, apprécié pour sa polyvalence, permet de cuire simultanément deux types de plats différents, ce qui en fait un allié de taille pour les familles ou les occasions spéciales.

Ces deux modèles, recommandés par les experts, illustrent parfaitement l’évolution des attentes des consommateurs vers plus de commodité et de santé. Ils sont non seulement des aides culinaires précieuses mais aussi des partenaires pour une alimentation équilibrée.

Philips NA 221/00 : compact, sécurisé, idéal pour les petits espaces.

Ninja Foodie Dual Zone AF300EU : grande capacité, cuisson multiple, parfait pour les familles.

En tenant compte des avis d’experts et des résultats de tests indépendants, il devient plus aisée de choisir un air fryer qui répond non seulement à vos besoins culinaires mais aussi à vos exigences de qualité et de sécurité. Investir dans un modèle hautement recommandé est la garantie d’une satisfaction à long terme dans votre cuisine.