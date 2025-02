Explorez les saveurs du Moyen-Orient avec cette recette unique de millionaire’s shortbread revisité par Yotam Ottolenghi

Une douceur inspirée par les traditions #

Le millionaire’s shortbread, classique de la pâtisserie écossaise, est ici revisité avec des ingrédients emblématiques de la cuisine orientale, comme le halva et le tahini.

La base de cette gourmandise est un sablé fondant, surmonté d’une couche de halva et de tahini crémeux, le tout nappé d’un caramel onctueux au tahini. Une combinaison de textures et de saveurs qui fera voyager vos papilles.

Préparation : un processus en trois étapes #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C et préparer un moule carré. La base du sablé se concocte avec du sucre glace, de la fécule de maïs, du sucre en poudre, du beurre fondu, de l’extrait de vanille, de la farine et une pincée de sel. Une fois cette pâte homogène étalée dans le moule, elle doit cuire jusqu’à atteindre une couleur dorée parfaite.

Après refroidissement du sablé, préparez la couche intermédiaire en mélangeant le halva émietté et le tahini. Cette préparation est ensuite étalée sur le sablé. Le point d’orgue de cette recette est le caramel au tahini, qui nécessite attention et précision pour atteindre la consistance idéale avant de le verser sur l’ensemble.

Le secret d’un dessert réussi #

L’astuce pour un millionaire’s shortbread du Moyen-Orient parfait réside dans la patience : le caramel doit être surveillé de près pendant sa cuisson pour obtenir une couleur et une texture idéales. De même, le temps de réfrigération est crucial pour que les différentes couches fusionnent harmonieusement.

Une fois le dessert bien refroidi, il est découpé en barres avant d’être saupoudré de fleur de sel, qui vient contraster avec la douceur du caramel et enrichir les saveurs du halva et du tahini.

Voici un bref aperçu des éléments clés à rassembler pour cette recette :

175 g de beurre pour un sablé fondant

200 g de halva et 150 g de tahini pour des notes authentiquement orientales

200 g de sucre en poudre et 120 ml d’eau pour un caramel parfait

Cette recette, bien que simple à réaliser, demande de la précision et de la patience. Mais le résultat, un mélange riche et savoureux de textures et de saveurs, en vaut définitivement la peine. Laissez-vous tenter par ce voyage culinaire inédit et impressionnez vos invités avec ce dessert hors du commun.