Les bouleversements de l’AAH: ce que chaque couple et individu doit savoir pour naviguer dans cette réforme

Implications de la réforme de l’AAH sur votre quotidien #

En se focalisant uniquement sur les revenus individuels des bénéficiaires, cette réforme vise à promouvoir une plus grande autonomie financière.

Cette transformation législative, en vigueur depuis octobre 2023, élimine la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation. Une avancée significative pour l’autonomie des personnes en situation de handicap, mais qui ne bénéficie pas à tous de la même manière.

Qui gagne, qui perd avec le nouveau calcul de l’AAH? #

La déconjugalisation a principalement profité à ceux qui se situent dans les tranches les plus élevées de revenus parmi les bénéficiaires de l’AAH. En effet, selon l’Insee, environ 60 % des bénéficiaires les plus aisés ont vu leur niveau de vie augmenter en moyenne de 2 840 euros par an.

Toutefois, pour certains, cette réforme n’a pas eu l’effet escompté. Environ 50 000 personnes, dont les revenus individuels sont supérieurs au nouveau plafond imposé, se trouvent désavantagées par rapport à l’ancien système qui prenait en compte les revenus du couple.

Équité et disparités: analyse des impacts contrastés #

La réforme de l’AAH n’a pas seulement créé des gagnants. Pour environ 50 000 nouveaux allocataires, principalement dans des foyers où le conjoint a des revenus modestes, cette mesure a entraîné une exclusion du système d’aide, remettant en question l’équité de la réforme.

Par ailleurs, un traitement différent est réservé à certains ménages qui étaient déjà bénéficiaires avant la réforme. Environ 28 000 foyers peuvent choisir de rester sous l’ancien régime si cela leur est plus favorable, créant ainsi une dualité dans l’application des règles qui peut sembler injuste pour les nouveaux entrants.

Liste des principaux changements apportés par la réforme de l’AAH :

Suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation.

Augmentation du niveau de vie pour 60 % des bénéficiaires les plus aisés.

Création de disparités entre nouveaux et anciens allocataires.

La réforme de l’AAH, avec ses nuances et ses multiples impacts, représente un tournant décisif dans la politique sociale française. Pour les bénéficiaires, il est crucial de comprendre ces changements pour mieux naviguer dans ce nouveau paysage financier et assurer la gestion optimale de leur budget familial. À travers ces ajustements, l’objectif demeure de favoriser l’autonomie et de réduire les inégalités, mais son application révèle des réalités complexes et diversifiées selon les situations individuelles.