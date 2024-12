Les dangers cachés dans votre pizza préférée : ce que vous devez absolument savoir avant votre prochain achat

Une alerte sanitaire à ne pas prendre à la légère #

Ce rappel concerne spécifiquement les pizzas au chorizo de la marque D’Antelli, disponibles dans plusieurs régions françaises. Il s’agit d’une mesure de précaution pour éviter les risques de listériose, une infection grave qui peut être particulièrement dangereuse pour certaines populations à risque.

La listeria, une bactérie qui se trouve naturellement dans l’environnement, peut contaminer divers aliments, notamment ceux prêts à consommer. Bien que la cuisson puisse généralement la détruire, les pizzas concernées, compte tenu de leur temps de cuisson rapide et des températures atteintes, peuvent ne pas être suffisamment chauffées pour éliminer le risque.

Identification des produits affectés #

Les pizzas rappelées sont identifiables par leur code GTIN 26026077 et le numéro de lot 309. Elles ont été vendues à partir du 8 novembre et leur date limite de consommation était fixée au 29 novembre. Les régions concernées incluent la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est, les Hauts-de-France, l’Île-de-France et la Normandie. Les consommateurs qui détiennent encore ces produits sont invités à les retourner à leur point de vente pour un remboursement.

Il est essentiel pour les consommateurs de vérifier les produits qu’ils ont achetés récemment et de suivre les instructions du rappel pour limiter les risques pour leur santé. Les symptômes de la listériose peuvent varier, mais ils incluent souvent de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, et peuvent être plus graves chez certaines personnes.

Les mesures de prévention à adopter #

La listériose est une maladie qui peut avoir des conséquences sérieuses, surtout pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Il est conseillé à ces groupes de faire preuve d’une grande prudence avec les aliments prêts à consommer et de toujours s’assurer que les aliments sont bien cuits.

En cas de symptômes après avoir consommé les produits suspectés, il est crucial de consulter un médecin immédiatement. La surveillance des symptômes doit se poursuivre pendant plusieurs semaines après la consommation en raison du long délai d’incubation de la bactérie.

Vérifiez toujours les rappels de produits alimentaires.

Respectez les dates limites de consommation indiquées sur les emballages.

Cuissez les aliments à des températures suffisamment élevées pour éliminer les bactéries.

Le rappel de ces pizzas met en lumière l’importance de la vigilance en matière de sécurité alimentaire. En respectant les consignes de sécurité et en tenant compte des rappels, les consommateurs peuvent aider à prévenir les risques pour la santé publique.

