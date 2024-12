Les secrets de la conduite hivernale : découvrez la vitesse adaptée pour des trajets sécurisés sous la neige

Préparer votre véhicule pour l’hiver #

Avant que les premiers flocons ne tombent, assurez-vous que votre voiture est équipée pour affronter le froid et la neige. Les pneus hiver ou les chaînes sont essentiels pour améliorer l’adhérence sur les routes glissantes.

Il est également crucial de vérifier le bon fonctionnement de vos feux et de vos essuie-glaces. Une visibilité optimale est indispensable pour conduire en toute sécurité lorsqu’il neige. N’oubliez pas non plus de contrôler le niveau de votre liquide antigel, pour éviter que le moteur ne gèle.

Adopter la bonne allure #

Rouler sous la neige nécessite une adaptation de votre vitesse. Même si les limites légales sur les routes peuvent vous sembler un bon indicateur, il est souvent prudent de les réduire considérablement en cas de neige ou de verglas. La distance de freinage s’allonge significativement sur une chaussée glissante, d’où l’importance de diminuer votre vitesse.

En pratique, même si la visibilité est bonne, maintenir une vitesse modérée vous permettra de réagir efficacement en cas d’imprévu. La prudence est votre meilleure alliée pour éviter les accidents en hiver. Les experts de la sécurité routière suggèrent souvent de ne pas dépasser 50 km/h dans des conditions de faible visibilité et sur routes enneigées.

Les équipements incontournables #

Pour affronter la neige, certains équipements sont devenus obligatoires ou fortement recommandés. Depuis le 1er novembre 2024, la loi exige que les véhicules soient équipés de dispositifs spécifiques selon leur catégorie. Pour les voitures personnelles, il peut s’agir de chaînes ou de pneus hiver installés sur au moins deux roues motrices.

Les véhicules plus lourds, comme les autobus et les poids lourds, ont des exigences similaires, avec des adaptations spécifiques pour ceux qui tractent des remorques. Il est vital de se conformer à ces réglementations pour garantir non seulement votre sécurité mais aussi celle des autres usagers de la route.

Contrôler régulièrement l’état de vos pneus hiver ou de vos chaînes.

Assurez-vous que vos phares et feux de position fonctionnent correctement.

Vérifiez le niveau de liquide antigel avant les grands froids.

Conduire sous la neige peut sembler intimidant, mais avec les bonnes pratiques et les équipements adéquats, vous pouvez considérablement réduire les risques. Respectez les limitations de vitesse recommandées, préparez votre véhicule pour l’hiver et restez vigilant à l’environnement changeant autour de vous. Ces mesures simples mais efficaces vous aideront à maintenir une conduite sûre tout au long de la saison froide.

