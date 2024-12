Les secrets des gâteaux aux dattes, pruneaux et noix de cajou : une recette simple pour un goûter sain et savoureux

Imaginez une douceur qui allie la texture moelleuse des dattes et des pruneaux à la croquante légèreté des noix de cajou.

Un mariage de saveurs exquis #

Cette recette de gâteaux énergétiques est la combinaison parfaite pour ceux qui cherchent à satisfaire leur palais tout en prenant soin de leur santé.

La préparation ne requiert que quelques minutes, ce qui en fait une option idéale pour un petit-déjeuner rapide ou un goûter nourrissant. Les ingrédients, tous naturels et pleins de nutriments, apportent une source d’énergie durable.

Les étapes clés de la préparation #

Commencez par mixer les dattes, les pruneaux, les raisins secs et les noix de cajou sans oublier les flocons d’avoine et la purée d’oléagineux. Cette étape est cruciale pour obtenir une base homogène et malléable. L’ajout d’un peu d’eau aide à lier le tout pour une consistance parfaite.

Une fois la pâte prête, il suffit de former des petits gâteaux à la main. Humidifiez vos mains pour éviter que la pâte ne colle, une astuce simple mais efficace pour façonner vos gâteaux avec facilité.

La touche finale : personnalisation et conservation #

Avant de réfrigérer les gâteaux, ajoutez une touche personnelle avec des graines de sésame ou de la noix de coco râpée. Cette dernière étape non seulement embellit vos créations, mais ajoute également une texture agréablement croquante et un goût subtil qui enrichit l’ensemble.

Conservez vos gâteaux dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Ils se garderont frais jusqu’à une semaine, vous permettant ainsi de profiter d’un snack sain à tout moment de la journée.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ces délicieux gâteaux :

60 g de dattes dénoyautées

50 g de pruneaux dénoyautés

30 g de raisins secs

50 g de noix de cajou

90 g de flocons d’avoine

30 g de purée d’oléagineux (amandes de préférence)

2 cuillères à soupe de cacao non sucré

2 cuillères à soupe d’eau

3 cuillères à café de graines de sésame ou noix de coco râpée pour la décoration

Ces gâteaux aux dattes, pruneaux et noix de cajou ne sont pas seulement délicieux, ils sont également nourrissants et faciles à préparer. Que vous soyez un expert de la cuisine ou un débutant, cette recette est infaillible pour régaler tout le monde tout en prenant soin de votre santé. Essayez-les et vous ne serez pas déçu!