Les secrets du hachis parmentier revisité avec butternut pour un dîner qui ravira toute la famille

Une touche d’originalité pour un classique français #

Remplaçant une partie de la traditionnelle purée de pommes de terre, la butternut apporte douceur et une couleur vibrante à ce plat bien-aimé. Cette version renouvelée promet de surprendre et de satisfaire les palais les plus exigeants.

Historiquement attribué à Antoine Parmentier, le défenseur de la pomme de terre, le hachis parmentier a su traverser les siècles. Aujourd’hui, il s’adapte à nos envies de diversité culinaire et d’aliments de saison, en intégrant des produits tels que la courge, pour un résultat à la fois familier et innovant.

Préparation simplifiée pour un repas familial #

Préparer un hachis parmentier avec de la butternut est un jeu d’enfant. Commencez par cuire à l’eau bouillante les morceaux de pommes de terre et de butternut jusqu’à ce qu’ils soient parfaitement tendres. Une fois égouttés, écrasez-les pour obtenir une purée lisse, que vous agrémenterez de lait pour plus d’onctuosité. Salez et poivrez à votre goût pour équilibrer les saveurs.

Parallèlement, faites revenir des oignons et de l’ail émincés, puis ajoutez la viande hachée pour la saisir. L’assemblage est simple : une couche de viande, recouverte de votre purée de butternut et de pomme de terre, le tout couronné de gruyère râpé prêt à gratiner au four. Un délice croustillant et fondant vous attend après quelques minutes sous le grill.

Variations créatives pour renouveler le plaisir #

Le hachis parmentier se prête merveilleusement bien aux expérimentations. Pour une version végétarienne, remplacez la viande hachée par des lentilles ou des champignons émincés, qui apporteront une richesse de goût et une texture agréable. Les amateurs de saveurs plus audacieuses pourront ajouter des épices comme du cumin ou du paprika pour une touche de piquant.

Et pourquoi ne pas jouer avec les fromages ? Outre le gruyère, un mélange de cheddar et de parmesan peut offrir une belle complexité de goûts. Le hachis parmentier est ainsi un formidable terrain de jeu pour les gourmets souhaitant personnaliser leurs plats en fonction des saisons et des préférences familiales.

Préchauffez votre four pour un résultat gratiné parfait.

Utilisez des herbes fraîches comme le thym ou le romarin pour parfumer la purée.

Une touche de muscade moulue peut magnifier la douceur de la butternut.

Cette version du hachis parmentier avec courge butternut est plus qu’un simple repas ; c’est une expérience culinaire chaleureuse qui rassemble et réchauffe. Laissez-vous tenter par cette recette lors de votre prochain dîner familial et observez les sourires se multiplier autour de votre table. Bon appétit !

