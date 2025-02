Penser à demain : comment Roc Eclerc vous aide à préparer vos obsèques pour soulager vos proches

Organiser à l’avance, un cadeau pour vos proches #

Chez Roc Eclerc, l’accompagnement personnalisé aide à faire de ce moment difficile une étape sereine et respectueuse de vos volontés.

Choisir entre une inhumation ou une crémation, décider du caractère civil ou religieux de la cérémonie, sélectionner les musiques ou les lectures; autant de décisions que Roc Eclerc vous aide à prendre en amont, pour que tout soit prêt le moment venu.

Des solutions financières adaptées à chacun #

Parler de financement n’est jamais facile, surtout lorsqu’il est question de funérailles. Roc Eclerc propose diverses options pour prévoir les coûts associés, depuis le devis funéraire personnalisé jusqu’aux différents types de contrats, permettant de couvrir tout ou partie des dépenses futures.

Les conseillers de Roc Eclerc sont là pour vous guider vers la solution la plus adaptée, qu’il s’agisse d’un contrat en capital ou d’un contrat d’organisation. Ces solutions visent non seulement à planifier les aspects financiers mais aussi à assurer que vos dernières volontés soient respectées sans imposer de charge financière imprévue à vos proches.

Une assistance disponible à tout moment #

Le service ne s’arrête pas à la simple organisation des obsèques. Roc Eclerc se distingue par l’assistance continue offerte à la famille du défunt. Les équipes sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins immédiats, garantissant une prise en charge conforme aux volontés exprimées.

Ainsi, en cas de besoin, un simple appel suffit pour que l’équipe de Roc Eclerc prenne le relais, soulageant ainsi les proches de nombreuses démarches administratives et logistiques en un moment déjà éprouvant.

Anticipation des choix funéraires pour une cérémonie personnalisée.

Options de financement diversifiées pour alléger le fardeau financier des proches.

Assistance 24/7 garantissant la mise en œuvre des dernières volontés.

En définitive, préparer ses obsèques avec Roc Eclerc, c’est choisir de prendre soin de ses proches même en son absence. C’est une démarche empreinte de responsabilité et de compassion, permettant de laisser derrière soi non pas un fardeau, mais un plan clair et réfléchi. Roc Eclerc offre la tranquillité d’esprit, aujourd’hui pour demain.

