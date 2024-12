Redécouvrez votre petit-déjeuner : comment préparer un granola croustillant aux noisettes qui ravira vos matins

Le granola fait maison est non seulement un délice pour les papilles, mais il est aussi bien plus sain que les versions achetées en magasin.

Pourquoi opter pour le granola maison ? #

En le préparant vous-même, vous contrôlez la qualité des ingrédients et évitez les conservateurs et sucres ajoutés excessifs.

De plus, c’est une recette simple et rapide qui peut être adaptée selon vos goûts personnels. Que vous soyez amateur de noisettes, d’amandes ou de tout autre fruit sec, le granola maison vous permet de créer un mélange personnalisé et savoureux.

Les ingrédients clés pour un granola réussi #

Pour commencer, vous aurez besoin de 250 g de flocons d’avoine et de 120 g de noisettes légèrement concassées pour donner ce croquant irrésistible. Ajoutez à cela 60 g d’amandes effilées pour enrichir la texture.

Le liant est tout aussi crucial : 3 cuillères à soupe de sirop d’érable (ou de miel si vous préférez) mélangées à 2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue apporteront la douceur nécessaire sans être trop envahissantes. Un extrait de vanille et une pincée de sel viendront exalter tous les arômes.

étapes simples pour un granola croustillant #

Commencez par préchauffer votre four à 160°C et préparez une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Concassez grossièrement les noisettes et mélangez-les dans un grand bol avec les flocons d’avoine et les amandes.

Dans une casserole, faites fondre doucement l’huile de coco avec le sirop d’érable, l’extrait de vanille et le sel. Versez ce mélange sur les ingrédients secs et remuez bien pour que tout soit uniformément enrobé. Étalez le granola sur la plaque et enfournez pendant 20 minutes, en remuant à mi-cuisson.

Voici quelques informations pratiques pour réussir votre granola :

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Une fois le granola doré, laissez-le refroidir sur la plaque pour qu’il devienne encore plus croustillant. Conservez-le dans un bocal hermétique pour maintenir son croquant. Vous pouvez le savourer pendant une dizaine de jours.

Enfin, pour une touche de gourmandise, n’hésitez pas à ajouter une poignée de pépites de chocolat noir ou des fruits secs comme des raisins une fois le granola refroidi. Ces petits plus feront de votre granola un véritable festin matinal!

Rappelons-nous que chaque matinée commence mieux avec un petit-déjeuner personnalisé et savoureux. Alors, lancez-vous dans la préparation de ce granola croustillant aux noisettes et transformez vos matins en moments de pur bonheur gastronomique.