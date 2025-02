Réinventez votre table de noël avec cette entrée chic : la bûche au saumon fumé

Une entrée qui change des traditions #

La bûche au saumon fumé se présente comme une alternative raffinée et légère aux entrées traditionnelles souvent plus lourdes.

Cette recette sans cuisson, proposée par l’influenceuse culinaire Audrey Coste, est non seulement savoureuse mais aussi très pratique. Elle vous permet de préparer à l’avance et de consacrer plus de temps à vos convives pendant la soirée.

La préparation : simple et rapide #

Commencez par préparer la marinade. Mélangez dans un bol environ 100 g de lardons de saumon fumé ou des dés de saumon frais avec un filet d’huile d’olive, le jus et le zeste d’un citron bio, un peu de ciboulette ciselée et du poivre. Laissez le saumon s’imprégner des arômes pendant que vous préparez les autres ingrédients.

Épluchez et coupez un concombre en petits dés, ciselez une échalote et hachez un petit bouquet d’aneth. Ajoutez ces ingrédients à 250 g de fromage frais dans un saladier. Assaisonnez de sel et de poivre puis mélangez bien. Réservez cette préparation au frais.

Montage et présentation #

Le montage de la bûche est aussi créatif que simple. Utilisez un moule à cake long habillé de film alimentaire. Tapissez le fond et les côtés du moule avec des tranches de saumon fumé, puis ajoutez une couche de tranches de pain de mie sans croûte. Remplissez la cavité centrale avec une partie de votre crème au concombre, puis ajoutez le saumon mariné et couvrez avec le reste de la crème.

Bien tasser la préparation assure la tenue de la bûche une fois démoulée. Fermez avec des tranches de pain de mie, puis laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins deux heures. Démoulez délicatement et décorez avec des tranches de citron, des brins d’aneth et des décorations festives pour un effet visuel maximal.

Préparation à l’avance pour plus de commodité

Une présentation élégante qui éblouira vos invités

Une recette légère idéale pour débuter le repas festif

Cette bûche au saumon fumé est non seulement un délice pour les papilles mais aussi pour les yeux, rendant chaque table de Noël unique et mémorable. Offrez à vos convives une expérience gastronomique qui marie tradition et innovation, et assurez-vous que votre Noël soit inoubliable.

