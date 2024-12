Réveillez vos matins avec cette recette de granola aux canneberges et sirop d’érable, un délice simple et rapide

À la base de notre granola croustillant, les flocons d'avoine s'associent à merveille avec les canneberges séchées et un mélange croquant d'amandes et de noix de cajou.

Un tour d’horizon des ingrédients essentiels #

Chaque bouchée vous promet une explosion de saveurs et de textures.

Le sirop d’érable, ingrédient phare, apporte cette douceur naturelle tant recherchée, tandis que l’huile de coco et une touche de vanille complètent harmonieusement le mélange. N’oublions pas la pincée de sel qui équilibre les saveurs et les abricots secs pour une note de douceur supplémentaire si désiré.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 160°C et préparer votre plaque avec du papier sulfurisé. Dans un grand bol, combinez les flocons d’avoine, les amandes, les noix de cajou, et le sel. La préparation des ingrédients secs est aussi simple qu’essentielle.

Dans une casserole, faites fondre doucement l’huile de coco, puis incorporez le sirop d’érable et la vanille. Versez ce mélange liquide sur les ingrédients secs et mélangez bien pour enrober uniformément. Étalez sur la plaque et enfournez. La cuisson est cruciale : 20 minutes en remuant à mi-parcours pour une dorure parfaite.

Conservation et conseils pour un granola toujours croustillant #

Après la cuisson, laissez votre granola refroidir complètement avant d’ajouter les canneberges et les abricots secs, si utilisés. Cette étape assure que chaque élément garde son intégrité croustillante sans devenir mou à cause de la chaleur résiduelle.

Le stockage est simple mais stratégique : conservez le granola dans un bocal hermétique. Ce petit geste garde votre préparation fraîche et croustillante jusqu’à ce que vous soyez prêt à en profiter, que ce soit sur un yaourt, avec du lait, ou directement à la cuillère!

Voici une liste simple pour ne pas oublier les bases :

250 g de flocons d’avoine

100 g de canneberges séchées

50 g d’amandes entières

50 g de noix de cajou

3 cuillères à soupe de sirop d’érable

2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 pincée de sel

50 g d’abricots secs (facultatif)

Pour une touche de gourmandise supplémentaire, n’hésitez pas à ajouter des pépites de chocolat une fois le granola refroidi. Varier les fruits secs selon vos envies peut aussi renouveler l’expérience : pensez aux raisins, figues ou dattes pour diversifier les plaisirs.

Qu’il s’agisse de commencer la journée avec énergie ou de grignoter sainement, cette recette de granola maison est une alliée précieuse dans votre cuisine. Facile à préparer et délicieusement polyvalente, elle s’adapte à toutes les tables, tous les goûts. Bonne dégustation!