Savez-vous si vous pouvez bénéficier de l’AEEH pour soulager votre quotidien familial ?

Qu’est-ce que l’AEEH et qui peut en bénéficier ? #

Cette aide vise à couvrir une partie des frais engendrés par l’éducation et les soins nécessaires à l’enfant.

Pour y être éligible, l’enfant doit avoir moins de 20 ans et résider de façon permanente en France. Les revenus de la famille ne doivent pas excéder 55 % du SMIC mensuel brut, ce qui représente environ 990,99 €. De plus, un taux d’incapacité d’au moins 80 % est requis, ou entre 50 % et 80 % si l’enfant nécessite un accompagnement spécifique.

Comment procéder pour faire une demande d’AEEH ? #

La demande d’AEEH peut être effectuée en ligne via le téléservice de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) ou par courrier en remplissant le formulaire adéquat. Il est essentiel de fournir tous les documents justificatifs requis pour éviter tout retard dans le traitement de la demande.

À lire Ce cd caché pourrait vous enrichir : avez-vous vérifié vos tiroirs récemment ?

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est chargée de l’évaluation des demandes. Le processus d’examen peut prendre jusqu’à quatre mois. En cas de non-réponse passé ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Détails sur le montant, la durée et la possibilité de cumul avec d’autres aides #

L’AEEH de base est versée à hauteur de 149,26 € par mois. Cependant, des compléments peuvent être accordés en fonction de la gravité du handicap. Ces compléments financiers incluent également une potentialité de majoration pour les parents isolés.

L’allocation est révisée tous les deux ans et peut être cumulée avec d’autres prestations, comme la Prestation de compensation du handicap (PCH). En cas de décès de l’enfant, l’AEEH continue d’être versée pendant trois mois supplémentaires, apportant un soutien financier temporaire aux familles endeuillées.

L’AEEH aide à couvrir les frais d’éducation et de soins des enfants handicapés.

Les conditions d’éligibilité incluent l’âge, les revenus et le taux d’incapacité.

La demande peut être faite en ligne ou par courrier, avec une réponse attendue sous quatre mois.

Des compléments financiers sont disponibles en fonction des besoins spécifiques.

En résumé, l’AEEH est une aide précieuse pour les familles confrontées aux défis d’élever un enfant en situation de handicap. Vérifier les critères d’éligibilité et comprendre le processus de demande sont les premiers pas vers l’obtention de ce soutien essentiel. N’hésitez pas à vous rapprocher de la MDPH de votre département pour toute assistance ou information supplémentaire.

À lire Attention seniors : voici comment vous protéger contre la nouvelle arnaque aux cartes bancaires qui sévit