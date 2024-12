Transformez votre petit-déjeuner avec cette recette de granola maison au thermomix, simple et délicieuse

Le granola fait maison offre non seulement un délice croustillant pour débuter la journée, mais il vous permet également de contrôler les ingrédients pour une option plus saine.

Préparer un granola maison : pourquoi et comment ? #

En utilisant le Thermomix, cette préparation devient un jeu d’enfant, permettant à chacun de personnaliser sa recette selon ses goûts et besoins nutritionnels.

Le processus commence par un mélange de flocons d’avoine, de noix variées et de graines, enrichi d’huile de coco et de miel pour une touche sucrée naturelle. Ces ingrédients sont non seulement délicieux mais ils sont également chargés de nutriments essentiels comme les fibres, les protéines et les acides gras oméga-3.

Les étapes clés pour un granola parfait #

La préparation du granola au Thermomix commence par le concassage des noix, ajoutant texture et saveur à votre mélange. L’étape suivante consiste à intégrer harmonieusement les flocons d’avoine et les graines avec les liquides, veillant à ce que chaque flocon soit bien enrobé et prêt à devenir parfaitement croustillant une fois au four.

À lire Les secrets d’un granola au miel croustillant et irrésistible qui ravira toute la famille

La cuisson est cruciale : étalez le mélange uniformément sur une plaque pour assurer une cuisson égale et une dorure parfaite. Un petit conseil : remuez votre granola à mi-cuisson pour garantir un croustillant uniforme. Une fois refroidi, ajoutez des fruits secs pour une touche de douceur naturelle.

Conseils pour conserver et déguster votre granola #

Une fois votre granola refroidi et mélangé avec des cranberries ou des raisins secs, il est important de le conserver correctement pour maintenir sa fraîcheur. Un bocal hermétique est idéal, permettant de garder le croustillant pour jusqu’à deux semaines.

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à ajouter des pépites de chocolat noir après le refroidissement pour une touche de gourmandise. Vous pouvez également parsemer votre granola sur du yaourt, l’incorporer dans des smoothies ou simplement le déguster tel quel pour un snack énergisant.

Voici une liste simplifiée des étapes pour réaliser votre granola au Thermomix :

À lire Découvrez les mucenici : une recette traditionnelle roumaine qui réchauffera votre cœur et votre foyer

Préchauffez votre four à 160°C.

Concassez les noix dans le Thermomix puis ajoutez les autres ingrédients secs.

Mélangez avec l’huile de coco et le miel, puis étalez sur une plaque.

Cuisez pendant 20 minutes, en remuant à mi-parcours.

Laissez refroidir puis ajoutez des fruits secs ou des pépites de chocolat.

En suivant ces recommandations, vous transformerez votre petit-déjeuner en un moment de pure gourmandise saine. Le granola maison au Thermomix est non seulement simple à préparer, mais il offre également une excellente manière de commencer la journée avec énergie et vitalité. Bonne dégustation !